INTERVIUL ANULUI CARE DINAMITEAZĂ DIN TEMELII STATUL PARALEL. GABRIEL OPREA, DEZVĂLUIRI DE SENZAȚIE DIN CELEBRA SUFRAGERIE – VIDEO

Realitatea Plus vă prezintă toate secretele din sufrageria lui Oprea. Generalul care a făcut față sistemului Coldea-Kovesi a devoalat modul în care s-au făcut dosare penale la comandă, secretele statului paralel și mai ales, cum Florian Coldea a intrat în biroul său și a încercat să fure teza de doctorat. În exclusivitate vă prezentăm interviul exploziv realizat de jurnalistul Realitatea Plus Alexia Ditcov cu generalul Gabriel Oprea.

Fostul ministru de Interne, al MApN și vicepremier a relatat cum s-a născut legenda „sufrageriei lui Oprea”, locul unde s-ar fi tranțat soarta alegerilor prezidențiale din 2009, când finaliști au fost Traian Băsescu și Mircea Geoană.

„În august 2015, se poate verifica, românii aveau cea mai multă încredere în mine, în momentul respectiv mi s-a propus să îl dau jos pe Victor Ponta din funcția de premier și am refuzat. Am văzut că am fost ținta piept, principala țintă.8 ani am stat în instanță, de la tribunal, la CAB și ÎCCJ. S-a dat o singură decizie! Că fapta nu există!

OPREA: ANDROIC VORBEA, NU-L BĂGA NIMENI ÎN SEAMĂ, I-AM SPUS SĂ SE POTOLEASCĂ!

În ce conjunctură l-ați cunoscut pe Dan Andronic?

El dădea consultanță pe la PSD pe la Guvern. Dimineața, pe 6 decembrie 2009, erau alegerile. În prima parte a zilei am sunat câțiva prieteni. Pe Vasile Dâncu, pe Onțanu, Iordănescu, pe Dan Andronic și pe George Maior. L-am sunat pe Maior și i-am spus, te invit la masa. Eram prieteni. Mi-a spus că nu are cum să vină, că sunt alegeri și trebuie să stea la birou. Au venit ceilalți. În jur de 18, ne uitam la televizor și mă sună George Maior, mă întreabă dacă mai am mâncare, că mai vine cu 2 invitați. A venit cu Coldea și Kovesi.

Dan Andronic era singurul care vorbea despre orice altceva, dar așa, să se facă auzit, mai ales că la masă erau Maior și Coldea. El avea o dușmănie mai veche cu Sorin Ovidiu Vîntu și spunea despre el că este infractor și că ar merita să fie arestat. Vreau să vă spun că nu-l băga nimeni în seamă, la un moment dat chiar eu i-am spus să se potolească: “Băi, relaxează-te, Ia ceva și mănâncă, bea un pahar de vin!. În jur de 21:30 nu a mai fost nimeni în sufrageria lui Oprea. Acesta este mitul de tip securist al sufrageriei lui Oprea”.

ÎNTREABARE: S-a vehiculat, de-a lungul timpul, că în celebra sufragerie ar fi fost mai mulți politicieni, că ar fi fost Florian Coldea, Liviu Maior, Laura Codruța Kovesi, dar și Liviu Dragnea?

„Liviu Dragnea n-a fost niciodată la mine în casă, ca să lămurim lucrurile, Kovesi a fost la mine o sigură dată, atunci când v-am povestit. George Maior a venit de mai multe ori, și eu am fost la el, aveam o relație de prietenie. Florian Coldea nu a venit decât atunci la mine în casă. Ce s-a spus a fost un mit, alături de dosarele politice mizerabile care mi s-au făcut, eram țintă politică.

Puteam să îi acuz pe Coldea și Kovesi, că mi s-a făcut un dosar mizerabil”, a declarat Gabriel Oprea, într-un interviu în exclusivitate la Realitatea Plus.

OPREA: DOSARUL „LIMUZINA”, O MIZERIE POLITCĂ. PROBABIL A FOST CUPLUL COLDEA-KOVESI

Întrebare: Dosarul “Limuzina” a fost deschis la presiunile lui Kovesi sau ale lui Coldea? S-a văzut că nu au fost probe, ați fost achitat.

„A fost o altă mizerie politică, probabil că a fost făcut de tandemul Coldea- Kovesi.”