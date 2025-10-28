ION CRISTOIU: „AM ALES REALITATEA PLUS PENTRU CĂ ESTE SINGURA TELEVIZIUNE INDEPENDENTĂ”

Maestrul Ion Cristoiu revine pe ecrane mâine, la Realitatea Plus, într-o ediție specială difuzată de la ora 17:00, în care va analiza subiectele politice ale momentului alături de Delia Vrînceanu. Realizatoarea a stat de vorbă cu reputatul jurnalist și istoric, într-un preambul al primei ediții a emisiunii.

„Aș fi făcut bine, deși nu candidez. Este și o revenire a mea în TV, sper să ne dea voie ‘ăștia’. Am ales Realitatea Plus pentru că este singura televiziune independentă, probabil cei care încearcă să ne pună pumnul în gură”, a mărturisit Ion Cristoiu, într-o transmisiune în direct.

Delia Vrînceanu: „Să spunem că nu reveniți doar în calitate de reputat jurnalist, alături de istoric, ci și ca un influencer extrem de cunoscut, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor că stați foarte bine în spațiul online. Dacă ar fi să facem un preambul al emisiunii, care ar fi cele trei subiecte ale zilei?”

Ion Cristoiu: „Sigur, mâine vom alege altele, va rămâne o surpriză. Dar iată ce consider eu important acum:

Ofensiva lui Macron împotriva rețelelor sociale – este prima știre pentru noi, deoarece și Nicușor Dan încearcă ceva similar. Mă întreb dacă îl imită sau primește indicații. Eu spun încă de pe acum că nu vor reuși, pentru că este o realitate asemănătoare inventării bombei atomice. S-a inventat un spațiu de maximă libertate, așa cum este internetul, față de care există și un interes al presei tradiționale. Probabil că rețelele vor intra în anonimat când apare altceva.

Alegerile pentru Primăria Capitalei – eu cred că va fi o repetare a prezidențialelor sau o repetiție pentru următoarele parlamentare. Nu va fi un vot pentru cine va conduce, ci va fi un vot politic. Vor câștiga partidele care nu vor prezenta manageri buni, ci oameni politici. Bătălia de la București va fi una națională, se vor uita și cei de la Vaslui, și va fi una politică. Oamenii vor considera că aleg președintele.

Schimbarea de la Capitală în PSD – am văzut că Gabriela Firea a anunțat că a predat conducerea lui Daniel Băluță. Ea nu poate preda, ci potrivit statutului a demisionat și urmează alegeri. Din punct de vedere statutar nu mi-a lăsat o impresie bună. Ea a demisionat și urmează să vină Daniel Băluță.”