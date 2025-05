IPOTEZĂ ȘOC DESPRE POZELE CU NICUȘOR DAN, PUBLICATE DE ELENA LASCONI: COLDEA LE-A ARĂTAT ”PISICA”, A SCOS FILMAREA

Robert Turcescu lansează o ipoteză explozivă cu privire la fotografiile publicate de Elena Lasconi, care arată că Nicușor Dan s-ar fi întâlnit cu Florian Coldea și Victor Ponta. Jurnalistul este de părere că imaginile sunt reale și ar fi fost scurse chiar de generalul Florian Coldea, prin intermediul Laurei Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA care acum conduce Parchetul European.

„Eu spun că există filmare, da, eu spun că există filmare. Spun că această filmare e ținută la sertar în folosul unuia dintre cei 3 pe care îi vedeți acolo. Îi putem spune și numele, Florian Coldea, care are această filmare și care joacă în acest moment amnistierea lui, spuneți-i cum vreți, ieșirea lui de sub problemele pe care le are pentru că domnul Coldea are probleme. Joacă în acest moment.

Eu cred că Coldea le-a arătat pisica și le-a spus… Pentru că această filmare a fost scursă chiar de Coldea. Și le-a spus „am această filmare, am aceste fotografii, am dat fotografiile”. Le-a dat prin Elena Lasconi, la care au ajuns probabil de la Laura Codruța Kovesi, de aia Lasconi le-a și publicat direct”, a declarat jurnalistul.