Jandarmii băcăuani, prezenți la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți 2025: o invitație la o carieră de onoare și responsabilitate

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a fost prezent astăzi la „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți 2025”, eveniment organizat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Participarea jandarmilor la această acțiune a reprezentat o oportunitate excelentă de a interacționa direct cu tinerii care își caută un drum profesional stabil și plin de sens.Reprezentanții instituției au prezentat oferta educațională și oportunitățile de carieră din cadrul Jandarmeriei Române, una dintre structurile de elită ale Ministerului Afacerilor Interne. Tinerii participanți s-au arătat interesați să afle detalii despre admiterea în Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi, despre condițiile de participare și etapele de selecție.

„A fost o ocazie minunată să întâlnim tineri dornici să afle mai multe despre o carieră plină de onoare și responsabilitate. Ne bucură interesul lor și îi încurajăm să aplice cu încredere”, au transmis reprezentanții IJJ Bacău. Admiterea la școlile militare – sesiunea septembrie–decembrie 2025. Cei care își doresc o meserie dinamică, bazată pe disciplină, curaj și spirit civic, se pot înscrie la Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi, pentru sesiunea de admitere septembrie – decembrie 2025. Procesul de selecție este organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, conform Ordinului nr. 177/2016, și se desfășoară în condiții de transparență și egalitate de șanse pentru toți candidații.

Printre condițiile de participare se numără: cetățenie română și domiciliu în România, diplomă de bacalaureat, capacitate deplină de exercițiu, aptitudini medicale, psihologice și fizice corespunzătoare, precum și lipsa antecedentelor penale.

Calendarul admiterii

Până la 17 octombrie 2025: înscrierea exclusiv online pe portalul hub.mai.gov.ro, secțiunea Învățământ;

Până la 3 noiembrie: transmiterea dosarelor pentru verificare și validare;

17 octombrie – 3 noiembrie: evaluarea psihologică (detalii privind locația și data vor fi comunicate ulterior);

7 – 12 noiembrie: proba sportivă, în centre zonale, în funcție de domiciliu;

15 noiembrie: testul scris;

24 noiembrie – 19 decembrie: examinarea medicală;

În jurul datei de 24 decembrie: afișarea rezultatelor finale.

Toate informațiile oficiale, inclusiv programările și rezultatele, vor fi disponibile pe platforma hub.mai.gov.ro. Înscrierea se face exclusiv online.

O carieră cu sens, în slujba comunității

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău îi încurajează pe tineri să se alăture unei echipe dedicate și puternice, în care onoarea, respectul și devotamentul față de comunitate sunt valori de bază. Pentru detalii suplimentare, candidații pot contacta Serviciul Resurse Umane al IJJ Bacău la numărul de telefon 0234 543 131, interior 24407.