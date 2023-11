Legea privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, aprobată de Guvern

Guvernul a aprobat legea prin care România aderă la convenția OIM 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. Anunțul a fost făcut, joi, pe Facebook de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Concret, angajații vor fi mai bine protejați împotriva violenței și hărțuirii la muncă. Practic, vor fi considerate acte de hărțuire și violență: abuzul fizic și verbal, hărțuirea și mobbing-ul, hărțuirea sexuală, amenințările, dar și urmărirea/supravegherea.

În plus, se extinde spațiul în care hărțuirea este considerată că are legătură cu munca, și aici vorbim despre delegații, team building-uri, deplasarea către serviciu, orice spațiu public sau privat care are legătură cu locul de muncă, dar și comunicarea on-line.