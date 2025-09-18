LIA OLGUȚA VASILESCU, DESPRE REDUCEREA A 13.000 DE POSTURI ÎN ADMINISTRAŢIE: ”PENTRU PRIMĂRIILE CARE NU POT SĂ-ŞI ASIGURE CHELTUIELILE DE PERSONAL, TREBUIE O GRILĂ FOARTE CLARĂ DE SALARIZARE”

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat, miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Edilul a dezvăluit că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare.

”Este un calcul pe care l-a propus domnul ministru Cseke, bănuiesc că ştiu foarte bine cifrele, urmează să facem şi noi calculele noastre pe fiecare unitate administrative teritorială în parte”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a confirmat că în a doua variantă propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila era vorba de 13.000 de posturi care ar urma să fie disponibilizate în administraţie.

”Noi am făcut o prezentare, săptămâna trecută, imediat după şedinţa de coaliţie, în care am spus că, dacă nu se face în baza unei analize foarte clare, a unor scheme de personal minime aprobate, ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona. Şi mă refer aici la primăriile de comune, unde, dacă nu au în schemă minim 10 posturi, aşa cum am făcut noi estimarea, nu vor mai putea să funcţioneze, pentru că fiecare funcţionar se ocupă de altceva. Unul este contabilul şef, altul este juristul sau secretarul, altul se ocupă de registrul agricol, altul de urbanism şi aşa mai departe. Deci, ca o primărie să fie funcţională, trebuie să existe această schemă minimă de personal”, a mai spus aceasta.

De asemenea, social-democrata a ținut să precizeze că în şedinţă a prezentat faptul că nicio primărie nu seamănă cu alta, pentru că, din păcate, legislaţia aşa a fost.

”La sectorul 6, domnul Ciucu are măturătorii băgaţi în schema de personal, la sectorul 3 domnul Negoiţă îi are pe cei care se ocupă de spaţiile verzi, în schema de funcţionare, toti avem, până la urmă, cluburile sportive în schema de funcţionare a primăriei. Deci, până la urmă, de unde facem aceste reduceri? Asta am spus şi eu în şedinţa tehnică de astăzi, că ar trebui făcută, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure, de exemplu, cheltuielile de personal, o grilă foarte clară de salarizare”, a menţionat primarul.

În plus, Lia Olguța Vasilescu a subliniat că trebuie să facă Ministerul Dezvoltării această grilă de personal, în mod evident.

”Aici cei de la comune au o problemă, în sensul că în localităţile care sunt aproape de marile oraşe au avut situaţii în care, dacă nu ofereau o anumită sumă de bani, automat funcţionarii le plecau către marile oraşe. Sunt probleme care trebuie foarte, foarte bine analizate”, a conchis edilul Craiovei.