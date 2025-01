LUPTE INTERNE ÎN PNL: ILIE BOLOJAN ACUZAT DE „SERVILISM POLITIC”. SUSȚINĂTORII SĂI ÎL APĂRĂ

Partidul Național Liberal traversează un nou episod de tensiuni interne, după ce fostul secretar general adjunct, Silviu Mănăstire, l-a atacat dur pe Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, acuzându-l că are notorietatea și cota de încredere la niveluri scăzute și că ar fi „sclavul lui Coldea”. În replică, primarul Oradiei, Florin Birta, a sugerat că Mănăstire este deranjat de auditul cerut în partid de actuala conducere și a apărat reformele inițiate de Bolojan.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Mănăstire l-a criticat pe Bolojan, susținând că acesta nu are legitimitate în fruntea PNL și că a beneficiat de pe urma administrației Iohannis. „Nea, Ilie, notorietatea ta este sub 20%, iar cota de încredere sub 10%. Ai încasat miliarde la Bihor în epoca Iohannis, dar acum te dezici de el”, a scris Mănăstire, insinuând că Bolojan ar fi ajuns la conducerea PNL prin „mizerii politice” și relații de culise.

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a intervenit în apărarea lui Ilie Bolojan, criticând atacurile venite din interiorul partidului. „Probabil Mănăstire este preocupat de auditul cerut de Bolojan. Vedem cum curățenia începută în PNL deranjează pe unii”, a afirmat Birta. El a adăugat că PNL are nevoie de reforme și că „luptele sterile și meschine” nu fac decât să afecteze imaginea partidului.

Birta a mai subliniat că Ilie Bolojan este un „administrator de succes” și că reformele sale sunt necesare pentru modernizarea PNL. „Mulți spuneau că e nevoie de unul ca Bolojan în Capitală, acum îl au. Dați-i timp să-și facă treaba și judecați-l după rezultate”, a concluzionat primarul Oradiei.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a intervenit la rândul său, subliniind că PNL trebuie să rămână unit și că Ilie Bolojan este liderul potrivit pentru a consolida partidul. „PNL are nevoie de lideri care să construiască, nu de lupte interne sterile. Faptele lui Bolojan vorbesc mai tare decât orice discurs politic”, a scris Burduja pe Facebook.

Scandalul din PNL vine într-un moment sensibil pentru partid, care încearcă să își definească direcția politică și să își consolideze poziția înaintea alegerilor. Reformele propuse de Bolojan par să genereze nemulțumiri în rândul unor membri ai partidului, iar atacurile publice ar putea slăbi coeziunea internă.

Sursa: Newsinn