”MAFIA GUNOAIELOR” EXPUSĂ DE DNA: ȘPĂGI ȘI ARTIFICII JURIDICE ÎN SISTEMUL DE SALUBRIZARE

De către

Procurorii DNA au declanșat o amplă anchetă în sectorul salubrizării, vizând o rețea de corupție construită în jurul unor contracte cu sume considerabile și multiple artificii juridice.

Suspecți în dosarul ROMPREST:

GEORGE DOROBANȚU – fost director CNAB

AUGUSTIN DUTULESCU – fost director financiar CNAB

CARMEN RĂDULESCU (director protocol CNAB)

BOGDAN MÂNDRESCU – secretar de stat la Ministerul Transporturilor

FLORIN DIMITRESCU – fost director CNAB

ELENA NASTASE – fost director juridic CNAB

BACIU DAN DUMITRU – director CNAB

DOBRE ROBERT – director în Ministerul Transporturilor

SAADEH HARDAN – director DNATA

Direcția Națională Anticorupție desfășoară în aceste momente audieri-maraton într-un dosar exploziv care vizează destructurarea „mafiei gunoaielor”, iar în centrul investigației se află compania Romprest și mai multe persoane din apropierea fostului general SRI FLORIAN COLDEA.

În aceste momente au loc audieri intensive la sediul DNA, unde procurorii anticorupție încearcă să facă lumină într-un caz complex care implică sume uriașe de bani și artificii juridice în sectorul de salubrizare din România.

Conform surselor, sunt vizați în această investigație de amploare mai mulți actori importanți din sectorul de salubrizare:

Principalii vizați în afara celor enumerați mai sus:

ANDREI DRACEA – membru în cadrul companiei Romprest, omul din spatele afacerii, săgeata lui COLDEA.

BOGDAN ADIMI – implicat în structurile de decizie, omul de casă al lui DRACEA. Denunțătorul de serviciu al grupului.

GHENOIU DUCĂ RĂZVAN – omul de casă al lui DRACEA. Cărătorul de șpăgi al lui DRACEA.

Avocatul IANCU TOADER, consilier juridic al companiei Romprest. Cel care a falsificat acte în favoarea grupului.

Mai sunt vizați foști și actuali ofițeri ai serviciilor de informații.

Au fost deja audiați o parte din cei vizați de anchetă:

ELENA NASTASE – fost director juridic CNAB – amanta lui IONUȚ MOSTEANU, ministrul apărării.

BACIU DAN DUMITRU – director CNAB – omul de casă al baronului FLUTUR.

DOBRE ROBERT – director în Ministerul Transporturilor. Omul de casă al lui MÂNDRESCU.

Foști și actuali angajați ai CNAB care încă nu au fost audiați, dar care urmează să dea explicații:

GEORGE DOROBANȚU – fost director CNAB – beneficiarul unei șpăgi uluitoare venită prin societățile lui HARDAN SAADEH.

BOGDAN MÂNDRESCU – secretar de stat în Ministerul Transporturilor. A dezvoltat, sub protecția anumitor oameni din sistem, o rețea vastă de trafic de influență. De la numiri în funcții până la autorizații de la Autoritatea Aeronautică, este principalul bidon de șpăgi din domeniul aeronautic.

AUGUSTIN DUTULESCU – fost director financiar CNAB. Este săgeata lui HARDAN SAADEH – DNATA. DUTULESCU a primit șpaga de la HARDAN atât cash, cât și prin bancă (libanezul i-a plătit școala copiilor).

FLORIN DIMITRESCU – fost director CNAB, omul de casă a lui URDAREANU TIBERIU

HARDAN SAADEH – director DNATA si, în același timp, omul prin care se dădeau șpăgile către CNAB.

CARMEN RĂDULESCU (director protocol CNAB) – săgeata lui MÂNDRESCU, secretar de stat la Ministerul Transporturilor (una dintre fetele ei este amanta lui MÂNDRESCU).

Ancheta DNA se concentrează pe o tentativă de vânzare frauduloasă care ar fi avut loc în urmă cu mai mulți ani. Conform informațiilor obținute, s-ar fi încercat vânzarea unui procent de 10% din compania Romprest prin intermediul CNAB către o parte din așa-numita „mafia gunoaielor”.

Au făcut artificii juridice complexe pentru a masca ilegalitatea tranzacțiilor și au subestimat intenționat valoarea acțiunilor pentru a favoriza anumite părți.

Au fost făcute tranzacții între firme și societăți menite să ascundă adevărații beneficiari. Pentru că la mijloc sunt sume importante de bani!

Legătura cu Florian Coldea (recent trimis în judecată de procurorii DNA în alt dosar de corupție) și rețeaua sa este cercetată de asemenea.

Sursele din anchetă indică că persoane apropiate de Coldea sunt implicate în această rețea, inclusiv prin legături cu Bogdan Adimi și Andrei Dracea, cei care urmează să fie audiați de procurorii anticorupție.

Plângerea din 2022 – punctul de pornire

Investigația DNA a fost declanșată în urma unei plângeri depuse în anul 2022, care a atras atenția procurorilor asupra acestor practici suspecte din sectorul de salubrizare.

Procurorii au început să urmărească firul banilor și al tranzacțiilor între diverse entități comerciale, descoperind o rețea complexă de operațiuni care ar fi avut ca scop obținerea de foloase.

Procurorii anticorupție analizează documentele și mărturiile angajaților CNAB care sunt chemați să clarifice rolul lor în aceste operațiuni.

După audieri, se stabilesc măsurile care vor fi luate împotriva fiecărei persoane implicate.

Această investigație DNA are potențialul să restructureze complet sectorul de salubrizare din România, un domeniu în care au existat întotdeauna suspiciuni de corupție și practici neloiale.

Acest dosar este un precedent pentru alte investigații – succesul acestei anchete poate deschide calea pentru alte dosare.

Surse judiciare susțin că la rând este ancheta privind compania BINGO (fosta ROSAL).

Aceste surse judiciare susțin că aici susținerea infracțiunilor făcute de companie este girată de oameni aflați în funcții importante ai statului român.

Primari, bancheri, oameni din justiție și servicii de informații și-au dat mâna în vederea susținerii unui presupus spion al unui stat african aflat la butoanele ROSAL!

Au creat un mecanism ilegal prin care au pus prețuri umflate artificial care afectează bugetele locale. Toate cu știința acestor factori instituționali.

Implicarea acestor companii în ancheta DNA ar putea avea repercusiuni majore asupra:

Serviciilor de salubrizare din localitățile unde operează;

Contractelor publice în curs de derulare;

Imaginii sectorului în ansamblu.

Urmărirea banilor – cheia anchetei

Procurorii DNA au luat deja firul acestor sume importante și al tranzacțiilor complexe între firme, societăți și companii. Această abordare metodică sugerează că ancheta este bine documentată și pregătită temeinic.

În următoarele ore și zile, procurorii vor decide:

Ce măsuri se vor lua împotriva fiecărui suspect;

Dacă vor fi emise mandate de arestare sau alte măsuri preventive;

Dacă ancheta se va extinde la alte persoane sau companii.

Această anchetă vine într-un moment în care încrederea publicului în instituții este deja fragilizată, iar orice demonstrație că „mafia gunoaielor” funcționează la cel mai înalt nivel poate afecta serios credibilitatea.

Operațiunea DNA de destructurare a „mafiei gunoaielor” reprezintă un test important pentru capacitatea instituțiilor românești de a combate corupția sistemică în sectoarele strategice.

Rezultatul acestei anchete va arăta nu doar dacă justiția poate să ajungă la adevăr în cazuri complexe, ci și dacă România poate să-și curețe sectoarele economice de influențele corupte care le afectează funcționarea.

Pentru cetățenii obișnuiți, care plătesc indirect aceste practici prin taxele și impozitele locale, această anchetă reprezintă o șansă la un sistem mai transparent și mai eficient în gestionarea serviciilor publice esențiale.