MAJORAREA SALARIULUI MINIM, PE MASA MINISTERULUI MUNCII

În plină austeritate, se fac noi calcule pentru veniturile românilor! Salariul minim pe economie ar trebui să crească de anul viitor și să fie actualizat în funcție de directiva europeană implementată și la noi. Potrivit acesteia, venitul minim ține cont de mai mulți factori precum rata inflației. Sindicatele au transmis o simulare către minister, iar aceasta prevede majorarea venitului de la 4.035 de lei brut la 4.460 de lei brut. Un al doilea scenariu se referă la o majorare de peste 4.700 de lei.

Sunt mai multe scenarii, iar decizia finală ar putea fi luată în perioada următoare. Din informațiile Realitatea PLUS, săptămâna aceasta va exista o întâlnire la Ministerul Muncii între sindicate, patronate și reprezentanții ministerului, astfel încât să găsească o variantă și după această întâlnire va exista o altă întâlnire extinsă la Palatul Victoria.

Până atunci, ne uităm pe cifre pentru că în prezență salariul minim pe economie este 4.050 de lei brut. Știm că se oferă acea facilitate de 300 de lei, acești bani sunt scutiți de taxe și netul este de 2.574 de lei.

Avem, prima simulare: un salariu minim pe economie brut de 4.460 de lei și un net de 2.609 lei. Dacă se va păstra această facilitate de 300 de lei, la 4.460 de lei brut, atunci am putea avea un venit net de 2.800 de lei. Însă există șanse ca această facilitate să fie eliminată.

Al doilea scenariu prevede o majorare a venitului brut la 4.752 de lei, ceea ce înseamnă că salariul minim net ar fi 2.831 de lei, un venit pe care îl încasează aproximativ 1.8 milioane de români.