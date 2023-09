Mama lui Vlad Pascu – Miruna Pascu a fost reținută pentru 24 de ore, potrivit informațiilor exclusive Realitatea PLUS.

PRIMELE IMAGINI CU MIRUNA PASCU, LA IEȘIREA DE LA AUDIERILE MARATON DE LA DIICOT

Mama tânărului care a provocat tragedia din 2 Mai în urmă cu o lună a fost reținută pentru 24 de ore.

Miruna Pascu a ieșit din sediul DIICOT joi seară, la ora 19.55. Aceasta a ajuns joi dimineață, în jurul orei 10:00, la DIICOT sediul central București pentru audieri, adusă de mascați.

Miruna Pascu, adusă la sediul centrual DIICOT, cu mascații, 14 septembrie 2023 / Foto: INQUAM/Octav Ganea

Potrivit informațiilor în urma perchezițiilor făcute de Poliție și DIICOT joi dimineață, din casa Mirunei Pascu au fost ridicate documente care indică faptul că ar fi încercat să șantajeze martorii din dosar, astfel încât să dea declarații în favoarea lui Vlad Pascu, că acesta nu s-ar fi drogat în noaptea producerii accidentului cumplit.

În dimineața zilei de sâmbătă, 19 august, Vlad Pascu a accidentat mortal doi tineri pe drumul dinttre stațiunile 2 Mai și Vama Veche și a rănit alți trei. Tânărul de 19 ani se afla sub influența drogurilor, analizele ulterioare demonstrând că acesta consumase un cocktail de substante psihotice.

Decizia procurorilor DIICOT vine după ce Miruna Pascu a fost acuzată că a încercat să-și folosească influența să cumpere martorii din dosarul fiului său să nu mai facă declarații împotriva lu iVlad Pascu.

Miruna Pascu a fost reținută pentru 24 de ore și urmează procedura legală pentru a se solicita arestarea preventivă în acest caz, relatează Realitatea PLUS.

La audierea tatălui beizadelei drogate, Mihai Pascu a declarat că nu are nicio implicare in acest caz dar a recunoscut ca deține niște arme pentru care nu are niciun fel de documente legale.

Mama lui Vlad Pascu locuiește într-un cartier de lux din centrul Capitalei, acolo unde apartamentele costă chiar și 4 milioane de euro. Apartamentul in care locuieste Miruna Pascu se afla situat pe bulevardul Kiseleff din Capitala, intr-o zona extrem de buna, in apropiere de Ambasada Suediei, complexe rezidentiale, socili si gradinite, dar si restaurante de lux.

Conform datelorde la ANCPI, șotii Pascu dețin peste 300 de sute de proprietăți imobiliare în locații din Sectoarele 1,2 și 4 al Bucureștiului, dar și în comuna 23 August din Constanța.

Astfel, pe numele lui Mihai Claudiu Pascu, tatălui beizadelei drogate, se află numai puțin de 88 de proprietăți imobiliare. În general, e vorba de apartamente în principal în Sectorul 1 al Capitalei și în alte sectoare ale Bucureștiului.

Miruna Pascu apare proprietară la un număr de 288 de proprietăți imobiliare. Apartamente, dar și terenuri în Sectoarele 1, 2, 3 și 4. De asemenea, deține apartamente la malul mării în complexul de lux Blaxy Resort, conform ordinea.ro.