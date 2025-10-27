Mamă și fiică din județul Vrancea, rătăcite prin pădure, găsite în comuna Urechești Bacău

O femeie și fiica ei, în vârstă de 13 ani, din județul Vrancea, au fost găsite de polițiști după ce s-au rătăcit într-o zonă împădurită din comuna Urechești, județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău (I.P.J. Bacău), apelul la 112 a fost efectuat chiar de minoră, care a anunțat că plecase dimineață împreună cu mama sa la cules ciuperci și că nu mai cunoșteau drumul de întoarcere spre casă. Coordonatele apelului indicau că cele două se aflau într-o zonă împădurită din comuna Urechești. Imediat, șeful de post, agent-șef adjunct de poliție Gheorghe Codiță, împreună cu pădurarul local, au pornit în căutarea acestora. Cele două persoane au fost găsite la aproximativ un kilometru de un drum forestier și la circa șase kilometri de localitatea lor de domiciliu. Potrivit polițiștilor, mama și fiica erau speriate și dezorientate. Agentul de poliție le-a oferit apă și le-a liniștit, iar pentru a se asigura că vor ajunge acasă în siguranță, a solicitat sprijinul unui pădurar din județul Vrancea, care le-a însoțit până în localitatea de reședință.

Recomandări pentru cei care merg în zone împăduritePolițiștii le reamintesc cetățenilor că, atunci când se deplasează în pădure sau în zone izolate, este important să respecte câteva reguli de siguranță: anunțați o persoană de încredere despre traseul și ora estimată de întoarcere; luați cu voi un telefon mobil încărcat, eventual cu hartă offline sau aplicație GPS; verificați starea vremii înainte de plecare; purtați echipament adecvat: haine și încălțăminte corespunzătoare, apă și hrană; rămâneți pe trasee cunoscute sau drumuri forestiere marcate; evitați deplasările singuri în zone foarte izolate; observați semne de orientare (drumuri forestiere, borne, marcaje silvice) și nu vă îndepărtați excesiv fără semnal GPS.

Datorită reacției rapide a polițistului și a colaborării cu personalul silvic, mama și fiica au fost găsite în siguranță și conduse la domiciliu.