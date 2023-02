„Este un pachet complet de fonduri sociale. Urmeaza ca toate aceste vouchere sa fie distribuite pe parcursul anului. Cardurile saraciei – am facut toate demerasurile ca iniante de Sarbatori sa ajunga in centrele care funct la nivelul local, al primariilor. E regretabil si imi cer scuze in numele Ministerului Investitiilor ca aceste centre nu si-au organizat mai bine timpul ca sa organizeze in mod civilizat distribuirea pachetelor. Se putea organiza pe zile, eventual in ordinea alfabetica. A pune oamenii pe drumuri, persoane cu dizabilitati, care au anumite nevoi – fac apel sa fie atenti la modul de distribuire (a pachetelor – n.r.)”, a afirmat Bolos.

Intrebat in legatura cu ingrijorarile oamenilor, care se tema ca ar putea ca pachetele cu alimente sa nu ajunga la toata lumea, ministrul a raspuns: „Nu exista acest lucrur. Pachete alimentare exista pentru toata lumea. Sunt produse care nu au probleme de perisabilitate. Sunt in cantitati suficiente. Cu un pic de organizare putem face astfel incat sa nu asistam la astfel de scene (cozile de zilele trecute, din tara – n.r.).

Cat priveste voucherelor pentru plata facturilor la energie, ministrul PNL a precizat ca autoritatile sunt in plin proces de distribuire a acestora.

„Ne-am asumat data de 1 februarie cu cele 6 judete si continuam pana in 20 februarie (…). Fac apel la toti beneficiarii sa inteleaga ca avem toti banii pentru toata lumea. Sa nu dea buzna in oficii postale ca sa se formeze cozile acestea care nu sunt deloc placute.

Mentionez ca avem 3 modalitati de plata: la oficiu postal, direct la postas sau de acasa, prin online. Mecansimul este creat ca accesul la banii ajutorului de incalzire sa fie cat mai facil si cat mai bine folosit de catre oameni”, a aratat Marcel Bolos.

Potrivit ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene, voucherele se pot folosi si pentru datorii restante, mecanismul fiind gandit „pentru datorii curente si restante fata de furnizorii de energie”.

„Mecanismele pe care le pregatim, spre exemplu voucherul educational a carui valoare intentionam sa o crestem de la 500 la 700 de lei si sa introducem si studentii, urmeaza sa-l definitivam in februarie, cel tarziu la inceputul lui martie. Acestea vor ajunge la inceputul de an scolar 2023-2024.

Cele pentru repararea locuintelor trebuie aprobate in guvern. Voucherele pentru bebelusi sunt cu mecanismul in prag de avizare. De asemenea, ne propunem se crestem pragul (…)”, a mai spus Bolos.

Referitor la oportunitatea rotativei din luna mai, conform careia PNL va ceda functia de premier PSD precum si unele ministere, Marcel Bolos a spus: „La schimbarea ministere exista o perioada de acomodare pe care toata lumea o cunoaste si suntem obisnuiti cu ea. E important ca programele si masurile sa aiba parte de continuitate (…)

Activitatea mea e afectata in perspectiva unei potentiale schimbari, daca protocol e respectat asa cum e el. Responsabilitatea in exercitarea atributiilor de ministru nu poate fi stopata dintr-o data pentru ca ar aduce pentru Romania un risc privind pierderea banilor, echivalentul a 7,5 miliarde euro. E o decizie care se ia la nivelul coalitiei. Mereu au existat aceste perioade de acomodare pentru viitorii ministrii. Fiecare ministru isi asuma programul de guvernare (…)”