MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!”

De către
Realitatea de Bacau
-

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, l-a criticat dur pe ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce acesta a spus că susține înghețarea salariului minim pe economie.

Budăi a acuzat că declarațiile ministrului ignoră efectele inflației, scumpirile din energie și creșterea taxelor, care au redus puterea de cumpărare a românilor. El a spus că un astfel de argument arată lipsă totală de empatie față de oamenii cu venituri mici.

Fostul ministru l-a provocat pe Alexandru Nazare să trăiască o lună doar cu salariul minim, ca să înțeleagă cât de greu este pentru românii care abia își plătesc facturile.

De asemenea, l-a invitat pe ministrul Finanțelor la Botoșani, pentru a discuta direct cu tinerii care muncesc mult, dar sunt nevoiți să plece în străinătate din lipsă de șanse.

Budăi a mai spus că o creștere decentă a salariului minim ar ajuta economia, ar stimula consumul și ar putea preveni intrarea României în recesiune.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.