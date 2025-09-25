MINISTERUL APĂRĂRII, FĂRĂ BANI DE PENSII ȘI SALARII PÂNĂ LA FINALUL ANULUI

Ministerul Apărării se confruntă cu o situație critică, după ce fondurile pentru plata pensiilor și salariilor s-au epuizat înainte de sfârșitul anului, potrivit unor surse politice citate de Digi24.

Problema urmează să fie rezolvată prin rectificarea bugetară, atunci când o parte din bani vor fi realocați de la capitolul investiții. Oficialii au ajuns astfel să redirecționeze fonduri destinate înzestrării Armatei pentru a acoperi plățile restante către personal.

Sursele politice menționează că investițiile nu vor fi anulate, ci doar amânate. Acestea ar urma să fie incluse în bugetul pe anul 2026, ceea ce va permite continuarea programelor de modernizare militară, dar cu o întârziere semnificativă.

Zilele acestea, la Palatul Victoria se discută prima rectificare bugetară din acest an. Cele mai mari sume vor fi direcționate către Ministerul Finanțelor, pentru plata dobânzilor, dar și către ministerele Dezvoltării, Transporturilor și Muncii, pentru a susține proiectele aflate în desfășurare.

În cazul Ministerului Apărării, banii suplimentari sunt așteptați pentru a acoperi obligațiile imediate legate de pensii și salarii. Autoritățile au precizat că fără această rectificare, instituția nu ar fi avut resursele necesare pentru a-și onora angajamentele față de personal.

Executivul are în plan și o a doua rectificare bugetară până la finalul anului, pentru a acoperi nevoile de finanțare ale instituțiilor statului. Decizia vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetului, generate de cheltuielile curente și de obligațiile financiare ale României.

