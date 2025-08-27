MINISTERUL ECONOMIEI SUSPENDĂ ÎNSCRIERILE PENTRU FUNCȚIILE DIN COMPANIILE DE STAT

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a anunțat, miercuri, că va suspenda temporar, începând de joi, înscrierile pentru procesul de selecție privind conducerea companiilor de stat și funcțiile de administratori speciali în firmele aflate în insolvență. Decizia a fost luată după ce au fost depuse peste 2.000 de CV-uri, un număr considerat „impresionant”.

Oficialii au precizat că volumul foarte mare de candidaturi depășește resursa umană disponibilă pentru procesare în acest moment. „Datorită numărului impresionant de aplicații – peste 2.000 de CV-uri primite în mai puțin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00”, se arată în mesajul postat de minister pe pagina de Facebook.

Reprezentanții MEDAT spun că decizia a fost luată din dorința de a fi „corecți și transparenți”. Ei au explicat că este „onest” să suspende temporar înscrierile pentru a putea analiza atent fiecare candidatură. „Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru implicare!”, este concluzia mesajului transmis public.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, ministerul a lansat pe site-ul economie.gov.ro procedura de înscriere pentru cei interesați să ocupe funcții de conducere în companiile de stat sau să devină administratori speciali. Puteau aplica juriști, economiști cu experiență, auditori financiari și manageri performanți.

Ministrul Radu Miruță declara atunci că „nu le pot promite salarii mari, dar le garantez independență și faptul că nu vom permite interferențe politice. Profesioniștii vor avea șansa reală de a arăta că pot salva companiile de stat.” Tot el sublinia că „ușa rămâne deschisă pentru cei care vor să demonstreze că și companiile de stat pot fi conduse pe bază de competență și profesionalism”.

În opinia ministrului, schimbarea reală se face prin indicatori clari de performanță, selecții deschise și proceduri corecte. „Asta înseamnă companii de stat mai puternice și mai transparente”, mai afirma Radu Miruță, accentuând că obiectivul este o guvernanță corporativă modernă.

Platforma MEDAT a găzduit, acum șase zile, anunțul intitulat „E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat”, prin care profesioniștii erau invitați să aplice. „România are nevoie de lideri adevărați – oameni competenți, integri și cu dorința reală de a construi. Este momentul să punem în fruntea companiilor de stat profesioniști care știu, pot și vor să facă treabă”, se menționa în mesaj. Candidații erau îndrumați să consulte OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, apoi să completeze un formular online.

