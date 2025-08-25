MINISTRUL ENERGIEI: SUNTEM PE UN DEFICIT DE APROXIMATIV 20% DIN CE CONSUMĂM

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus, luni, 25 august, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, că România are un deficit de aproximativ 20% din energia pe care o consumă și că importă la prețuri foarte mari. Oficialul a subliniat că este important să fie informat CSAT în privința posibilelor soluții, astfel încât să se poată acționa rapid, iar țara să ajungă la un preț al energiei măcar cu 1% mai mic decât media Uniunii Europene.

„În ultimii 10 ani, România şi-a scos din producţie aproximativ 56% din producţia de energie electrică în bandă, în special cărbune şi gaz. Această cantitate nu a fost înlocuită de alte facilităţi de producţie în bandă şi automat, suntem pe un deficit de aproximativ 20% din energia pe care o consumăm, energie pe care o importăm la ore de consum maxim, adică între ora 18:00 şi 22:00, la preţuri foarte mari.

Acest lucru creează un mix energetic foarte defavorabil şi automat, vorbim de faptul că România uneori este în top 3 state cu cea mai scumpă energie electrică plătită la consumatorul final. Iar pentru a ieşi cumva din acest cerc vicios, suntem obligaţi, ca ţară, să intervenim pe trei paliere principale.

Primul, creşterea capacităţilor de producţie – şi e un lucru care nu se face de pe azi pe mâine. În ultima perioadă au început diferite investiţii, ele trebuie duse la capăt, unele au fost întârziate chiar şi cinci-şase ani.

Doi, avem nevoie de reguli corecte prin care să evităm specula din piaţă, vorbim despre măsuri pe care le-am gândit împreună cu toţi actorii – producători, ANRE, operatori de furnizare, transport, distribuţie – pentru a crea un lanţ mai scurt între cei care produc energie şi cei care o vând mai departe, către consumatorul final, automat reducând preţul.

Și în acelaşi timp, trei: să investim masiv în tot ce înseamnă reţele, precum şi zona de digitalizare, contoare inteligente şi poate să luăm chiar modelul din Marea Britanie, din Spania, în care, pe anumite intervale orare, oamenii să plătească mai puţină energie, pe alte intervale orare, când ştim că este consumul maxim, oamenii să plătească un preţ, dar care să fie plafonat, de exemplu, la 1,4 – 1,5 lei, preţul maxim, iar în timpul zilei, 0,8 – 0,9 lei”, a spus ministrul Energiei, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.