Ziua fără cumpărături

Când a fost ultima dată când aţi petrecut o zi întreagă fără să cumpăraţi nimic? Este posibil, în zilele noastre, să nu cumperi nimic timp de douăzeci şi patru de ore? Susţinătorii Zilei fără cumpărături cred că da. Şi, mai mult, cred că ar trebui să încercăm cu toţii să facem aşa. În esenţa sa, Ziua fără cumpărături (#BuyNothingDay), marcată în fiecare an la 25 noiembrie, este un protest împotriva consumerismului pe care organizatorii îl consideră necesar în lumea noastră, guvernată de nevoia de a „avea lucruri”.

”Buy Nothing Day” a fost fondată în Vancouver, Canada, în septembrie 1992, de către artistul Ted Dave. Este sărbătorită în vinerea de după Ziua Recunoştinţei americane (zi cunoscută şi sub numele de Black Friday). Aceasta este una dintre cele mai aglomerate date de cumpărături din lume, aşa că organizarea ei la această dată are, evident, o semnificaţie foarte simbolică.

Adbusters, o companie responsabilă de promovarea iniţială a ideii lui Ted Dave pentru Ziua fără cumpărături, afirmă că această zi „nu înseamnă doar schimbarea obiceiurilor pentru o zi”, ci „începerea unui angajament de durată în ceea ce priveşte stilul de viaţă pentru a consuma mai puţin şi a produce mai puţine deşeuri”.

La scurt timp după ce a fost creată Ziua fără cumpărături, au început să apară campanii pentru o zi similară în Statele Unite, Marea Britanie, Israel, Austria, Germania, Noua Zeelandă, Japonia, Olanda, Franţa şi Norvegia. În prezent, mai mult de 65 de naţiuni participă la această zi.