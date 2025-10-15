NATO SPUNE CĂ VA TRIMITE RACHETE TOMAHAWK UCRAINEI. CUM AR PUTEA DECIDE SOARTA RĂZBOIULUI

NATO a confirmat că Ucraina ar putea primi rachete de croazieră Tomahawk, o decizie care ar întări capacitățile militare ale țării, dar care nu va decide soarta războiului.

Oficialii alianței susțin că aceste arme vor completa atacurile pe distanțe lungi și vor oferi Ucrainei noi opțiuni tactice, însă nu vor schimba radical cursul conflictului. În paralel, discuțiile între liderii americani și ucraineni despre livrarea rachetelor au atras atenția Kremlinului, care vede această mișcare ca o posibilă escaladare.

Tomahawk și sprijinul NATO

La sediul NATO, oficialii au subliniat că livrarea posibilă a rachetelor de croazieră Tomahawk către Ucraina nu va fi un factor decisiv în război, dar ar putea influența semnificativ situația de pe front. Această informație a fost transmisă de „EP”, citând un reprezentant al conducerii Alianței, potrivit Censor.NET.

Potrivit acestuia, rachetele Tomahawk „vor întări Ucraina și vor completa capacitățile sale de atac pe distanțe lungi.” Oficialul a evitat să ofere detalii privind termenele de livrare sau țintele care ar putea fi lovite cu aceste arme.

Experiența Ucrainei cu sisteme de atac pe distanțe lungi

Reprezentantul NATO a menționat și succesele forțelor ucrainene în utilizarea sistemelor de atac pe distanțe lungi, inclusiv drone și o „nouă rachetă zburătoare,” fără a preciza tipul exact. Acest lucru arată că Ucraina își dezvoltă capacitatea de a lovi obiective importante departe de linia frontului.

Întrebat despre posibila reacție a Rusiei, oficialul a fost sceptic, subliniind că răspunsul Moscovei ar fi probabil limitat la „retorică și amenințări,” fără apariția unor arme noi pe teren.

Ce s-a întâmplat înainte

Anterior, Axios a relatat că pe 17 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmau să discute despre rachetele Tomahawk. Trump a declarat că a „decis într-o anumită măsură” să trimită aceste rachete în Ucraina.

Kremlinul consideră că decizia lui Trump de a furniza Tomahawk-uri Ucrainei va constitui o nouă escaladare a conflictului.

The Wall Street Journal a scris anterior, citând două surse, că președintele american i-a spus lui Zelenski că este pregătit să ridice restricțiile privind utilizarea armelor americane pe distanțe lungi pentru lovirea teritoriului rus.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat într-un interviu pentru Fox News că administrația președintelui Trump discută posibilitatea de a oferi Ucrainei rachete Tomahawk. Kellogg a adăugat că Casa Albă și președintele însuși nu se opun atacurilor ucrainene asupra țintelor aflate adânc pe teritoriul Rusiei.

Impactul și contextul

Chiar dacă Tomahawk-urile nu vor fi decisive, ele vor adăuga un nou strat de capacitate Ucrainei pe distanțe lungi, întărind posibilitatea de a lovi obiective strategice. NATO urmărește cu atenție situația, iar coordonarea cu partenerii internaționali continuă pentru a sprijini apărarea Ucrainei în mod eficient.

Situația a fost analizată de jurnalista Realitatea Plus Ana Maria Păcuraru

