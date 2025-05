NICUȘOR DAN JIGNEȘTE POPORUL ȘI TELEVIZIUNEA POPORULUI. ANCA ALEXANDRESCU INTERVINE DUPĂ DECLARAȚIA EDILULUI

După ce românii din Diaspora au fost jigniți că au votat cu George Simion, acum Nicușor Dan a jignit postul nostru de televiziune și românii care ne urmăresc!

Întrebat de ce a refuzat o dezbatere la Realitatea PLUS, Nicușor Dan a spus: „Sunt șase posturi de televiziune foarte respectabile față de care am acceptat invitația!”.

Nicușor Dan fuge de dezbaterea cu Simion de la Televiziunea Poporului

Reporter: „Au existat invitații și de la postul nostru de televiziune, nu avem un răspuns de la staff-ul dumneavoastră de campanie și ne-am întrebat de ce și cine v-a sfătuit, dacă acesta este răspunsul… să nu participați la o dezbatere la Realitatea PLUS?”

Nicușor Dan: „Sunt 6 posturi de televiziune foarte respectabile față de care am acceptat invitația.”

Reporter: „Considerați că postul nostru nu este unul respectabil?”

Nicușor Dan: „Nu, nu! Am spus doar pozitiv, nimic negativ.”

Anca Alexandrescu intervine în scandalul momentului

„Domnul Nicușor Dan jignește în primul rând poporul pentru că înțeleg că el vrea să fie doar președintele televiziunilor sistemului și a celor din bula lui. Nu știu cum își dorește domnul Nicușor Dan să unească românii și să conducă țara, de vreme ce ignoră o parte uriașă a populației. Adică peste 4 milioane de alegători, suveraniști. Înțeleg că suveraniștii nu sunt respectabili pentru domnul Nicușor Dan.

Înțeleg că eu, ca moderator, am fost respectabilă atunci când am mers acasă la domnia sa și am făcut interviul de Crăciun împreună cu soția dânsului și l-ați văzut, l-au văzut telespectatorii și ieri, m-am purtat foarte frumos, foarte civilizat.”, a zis Anca Alexandrescu exclusiv la Realitatea PLUS.

„La fel când a venit anul trecut, în campania, pentru alegerile locale, înainte de campania pentru alegerile locale la întâlnirile 1 la 1. La fel de civilizat m-am purtat. Deci, atunci când nu este campanie electorală, domnul Nicușor Dan ne consideră respectabili. Atunci când nu suntem susținătorii domniei sale și nu reprezentăm susținătorii domniei sale nu mai suntem respectabili. Este o jignire în tonul celor care le practică și Traian Băsescu, susținătorul său, care a ajuns președintele României de 2 ori cu votul diasporei, la fel ca și Klaus Iohannis… care timp de 10 ani nu a dat nici măcar un interviu nicăieri, în lipsă de respect, bineînțeles, pentru cetățeni.

De altfel, domnul Iohannis, vă aduceți aminte că a și spus, încă de la început, de dinainte să fie ales, că au ghinion profesorii care nu au reușit să-și ia 5 case. Așa cum a reușit el din meditații. Nu mă miră atitudinea lui Nicușor Dan. Eu voi continua să arăt cine este domnul Nicușor Dan, în continuare…arătând adevărul, nu minciuna cum fac ceilalți din partea manipulării. În fiecare zi le demontăm și or să vadă cetățenii adevărul.

Nu vor să audă decât adevărul roz, nu adevărul României reale. Asta este diferența. Am văzut, cei care au ieșit în stradă vorbind despre România lor, România reală o arătăm noi. Ai vorbit despre bunicuța care vinde pe margine acele borcane de dulceață și de murături. Am văzut ieri, tot la noi, copilul care-și dorea să mănânce un șnițel. Am văzut pe rețelele sociale, pe tânărul care a crescut fără părinți și care merge cu bicicleta, cu copilul în spate, ca să câștige un bănuț.

Aceasta este România reală. România lor este cea care-și dorește banane, blugi și vacanțe de lux. Eu asta am văzut. Și cei care doresc să-și educe copiii, așa cum a zis Nicușor Dan, să meargă mai rar la biserică. Nu vom ceda nicio clipă. Nu ne vom speria!”, a completat Anca Alexandrescu.