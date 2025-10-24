NICUȘOR DAN, NOUĂ GAFĂ LA IAȘI. PREȘEDINTELE A PLECAT FĂRĂ SĂ SALUTE DIRECTORUL ANTIBIOTICE

Vizita oficială a lui Nicușor Dan la Iași s-a transformat într-un moment stânjenitor pentru șeful statului. Prezent la compania Antibiotice Iași, președintele a comis o gafă care nu a trecut neobservată.

După întâlnirea cu reprezentanții conducerii, Nicușor Dan s-a grăbit să părăsească sediul, preocupat de următoarea oprire din program.

În agitația momentului, președintele a ieșit din clădire fără să își ia rămas bun de la directorul instituției, care îl aștepta pentru salutul protocolar de final.

Gestul a fost remarcat imediat și a stârnit comentarii critice, fiind catalogat drept o nouă gafă de etichetă a șefului statului.