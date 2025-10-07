NICUȘOR DAN ȘI VIKTOR ORBAN, ÎNTÂLNIRE ISTORICĂ LA CLUJ! PREMIERĂ POLITICĂ ÎN ROMÂNIA

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ungariei, Viktor Orban, se vor întâlni în acest weekend la Cluj Napoca, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus.

Sursele spun că cei doi au fost invitați de conducerea UDMR, iar prezența șefului statului român la un astfel de eveniment ar reprezenta o premieră absolută: este primul președinte al României care participă la reuniunea liderilor politici maghiari.

La întâlnire vor fi prezenți și lideri ai partidelor din coaliția de guvernare, iar evenimentul promite să fie unul de mare interes pe scena politică internă și externă.

Congresul UDMR, ediția a 17-a, va avea loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.

Sursa: Newsinn