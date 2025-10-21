NOI REGULI PENTRU PERMISELE AUTO ÎN EUROPA! ȘOFERII ÎNCEPĂTORI, SUB LUPĂ!

De către

Parlamentul European a votat schimbări majore la regulile pentru permisele de conducere. Totul pentru mai multă siguranță pe șosele și reducerea accidentelor care fac mii de victime anual.

Printre noutăți: șoferii fără experiență vor avea o perioadă de probă de 2 ani, cu reguli mai stricte la alcool și centura de siguranță.

Tinerii de 17 ani vor putea lua permisul, dar vor conduce doar alături de un șofer experimentat până la 18 ani.

Permisul digital va fi disponibil direct pe telefon, dar va exista și varianta clasică, pe hârtie.

Examenele pentru permis vor pune accent pe protecția pietonilor, copiilor și bicicliștilor. În plus, valabilitatea va fi de 15 ani pentru autoturisme și 5 ani pentru camioane și autobuze.

Sancțiunile pentru abateri grave, inclusiv conducerea băut sau accidentele mortale, vor fi recunoscute și aplicate în toate țările UE.

Noile reguli intră în vigoare în 20 de zile de la publicare, iar statele membre au 3 ani să le aplice.