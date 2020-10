Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a fost convocat de prefectul judeţului Bacău,joi, 15 octombrie 2020, într–o nouă ședinta extraordinară, în sistem audio-conferință în care s-au aprobat măsuri suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

HOTĂRÂRE

Art. 1 La nivelul județului Bacău:

(1) Se instituie obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii

centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor

rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte

categorii vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor, potrivit art. 19

din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul Direcției

de Sănătate Publică Bacău;

(2) Furnizorii de servicii sociale îşi organizează programul în centrele

rezidenţiale în funcţie de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu

respectarea normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul muncii. Activitatea la

nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfăşurată cu respectarea normelor de

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente.

(3) Se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție în toate spațiile

publice închise, spații comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de

muncă.

(4) Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este

obligatorie pentru candidaţii şi echipele de campanie în timpul

evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor

pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;

(5) Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii,

procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a

întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de

divertisment în spaţii închise, cu execepția celor organizate și desfășurate astfel:

a) activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive,

definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi

completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii

sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile

stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului

sănătăţii;

b) competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul județului Bacău fără

spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi

sportului şi al ministrului sănătăţii;

c) în condiţiile lit. a), se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti,

legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite

sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise

numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se

asigure minimum 7 mp/persoană;

d) activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,

studiourilor de producţie de film şi audiovizual, instituţiilor de spectacole şi/sau

concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale

în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al

ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii;

e) activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se

desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de

protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al

ministrului afacerilor interne;

f) în condițiile lit. e) organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este

permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în

localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;

g) se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase

prevăzute la lit. f) a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile

în care se desfăşoară aceste activităţi;

h) se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu

excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu

locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu

ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul

agriculturii şi dezvoltării rurale;

i) se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese

festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine

culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

j) se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese

festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine

culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

k) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi,

inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri

europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de persoane în interior şi de

maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate

publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;

l) se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în

domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor

specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;

m) se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul

diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în

România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de

minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de

protecţie sanitară;

n) se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi

desfăşurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri şi

demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu

respectarea următoarelor măsuri:

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către

toţi participanţii;

– dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în

spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;

– menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi

asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este

posibil;

– dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe

perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;

– aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea

contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

o) pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul

campaniei electorale se instituie obligaţia organizatorilor acestora de a asigura, în

condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor

interne, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, respectarea următoarelor

măsuri:

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către

toţi participanţii la evenimente/întruniri;

– efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,

pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară

evenimentele/întrunirile;

– menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la

evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;

– afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în

spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile;

– limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul

evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei

acestora la maximum două ore;

– limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne

vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4

mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în aer

liber;

– limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un

grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;

– limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în

cazul acţiunilor din uşă în uşă;

– dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă

electorală, înaintea începerii acţiunii;

– aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea

contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.

(6) Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării

de alertă se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii

ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în

vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către

locurile unde se desfăşoară aceste activităţi.

(7) Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi

băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse

în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m

între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii

diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun

al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa

Alimentelor;

(8) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.

(9) În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai

mulţi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de

jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi discotecilor.

(10) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii

închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;

(11) Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor

economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la

intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea

obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în

condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului

afacerilor interne;

(12) Se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor

stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID, în condiţiile stabilite prin ordinul

ministrului sănătăţii;

(13) Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de

jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum

şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta

normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei

şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii;

(14) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au

obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a

Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport

tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

sau a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă. Măsurile se stabilesc pentru

unităţile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară

intensă a virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor infectate cu virusul

SARS-CoV-2;

(15) Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de

administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de

sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al

ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii;

(16) Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de

tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul

ministrului sănătăţii;

(17) Activitatea în creşe, grădiniţe şi afterschool-uri este permisă numai cu

respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi

cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii;

(18) În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile

didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea

examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor

de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al

ministrului sănătăţii;

(19) La apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval

de 7 zile consecutive, în spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor se instituie

măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenţii care

nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură, de către

unitatea de învăţământ responsabilă, cazarea în condiţii de carantină, precum şi

măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităţilor de bază.

(20) Se instituie obligaţia analizării modului de desfăşurarea a activităţii şi

organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu

pentru toate instituţiile şi operatorii economici publici sau private;

(21) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în

regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării

transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi organizează

programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe

care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Art. 2 – La nivelul UAT-urilor (localităților) din anexa la prezenta

Hotărâre, se instituie suplimentar următoarele măsuri:

Lista cu Unitățile Administrativ Teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 în ultimele 14 zile (01.10.2020 – 15.10.2020)  este cuprinsă între 0 – 1,5/1000 de locuitori: 1. Ardeoani 2. Corbasca 3. Damienesti 4. Dealu Morii 5. Gaiceana 6. Huruiesti 7. Izvorul Berheciului 8. Lipova 9. Motoseni 10. Odobesti 11. Oncesti 12. Rachitoasa 13. Stanisesti 14. Strugari 15. Tatarasti 16. Valea Seaca 17. Sascut 18. Poduri 19. Balcani 20. Helegiu 21. Sanduleni 22. Ungureni 23. Urechesti 24. Parava 25. Parjol 26. Beresti Tazlau 27. Bogdanesti 28. Luizi Calugara 29. Slanic Moldova 30. Ghimes 31. Colonesti Anexă la HCJSU Nr. 44 din 15.10.2020 2 32. Filipeni 33. Magiresti 34. Agas 35. Vultureni 36. Blagesti 37. Cotofanesti 38. Berzunti 39. Solont 40. Palanca 41. Podu Turcului 42. Dofteana 43. Glavanesti 44. Pargaresti 45. Moinesti 46. Pancesti 47. Gioseni 48. Asau 49. Caiuti 50. Oituz 51. Stefan cel Mare 52. Buhoci 53. Parincea 54. Darmanesti 55. Racaciuni 56. Garleni 57. Buciumi 58. Manastrea Casin 59. Plopana 60. Cleja 61. Orbeni 62. Horgesti 63. Racova 64. Brusturoasa 65. Livezi 66. Tamasi 67. Nicolae Balcescu 68. Prajesti 69. Beresti Bistrita 70. Tg. Trotus  este cuprinsă între 1,5 – 3/1000 de locuitori: 1. Gura Vaii 2. Traian 3. Comanesti Anexă la HCJSU Nr. 44 din 15.10.2020

(1) Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este

obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în

spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de

autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări

publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale

şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea

în perimetrul şcolii în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14

zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

(2) Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise stabilite potrivit alin.

(1) afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie

în spaţiile respective.

(3) Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este

obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile

publice deschise, în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14

zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

(4) Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor,

instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă numai în condiţiile stabilite

prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, cu participarea

publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată

în ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de

locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului,

dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare

de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea

incidenţei de 3/1.000 de locuitori;

(5) Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise

numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului

sănătăţii și numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau

reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer

liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor

evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de

spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de

celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie unde incidenţa cumulată în

ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de

locuitori. Activităţile sunt interzise la nivelul localităţilor unde incidenţa cumulată în

ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;

(6) În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri

pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi

formarea unor asemenea grupuri;

(7) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi

de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor

alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor,

este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul

orar 6,00-23,00, în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile

este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din

capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidenţa

cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică

sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de

3/1.000 de locuitori;

(8) Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,

pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din

capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, în localităţile unde

incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de

1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în

intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor

din localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi

doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în localităţile unde este

depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

(9) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 7 şi

8 este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea

produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în

spaţiile respective;

(10) Operatorii economici prevăzuţi la pct. 7 şi 8 vor respecta obligaţiile

stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi

mediului de afaceri;

(11) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul

jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a

spaţiului în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este

mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea

maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din

localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi

este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;

Art. 3 Orice alte prevederi ale Hotărârilor C.J.S.U. Bacău adoptate până în

prezent și care contravin Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, se abrogă.

Art. 4 – (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE”

al Județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre, Comitetului Naţional pentru

Situaţii de Urgenţă, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I.,

Instituției Prefectului – județul Bacău, tuturor Unităților Administrativ – Teritoriale

ale județului Bacău, Consiliului Județean Bacău, membrilor Comitetului Județean

pentru Situații de Urgență Bacău, Direcției de Sănătate Publică Bacău și tuturor

instituțiilor interesate.

(2) Instituția Prefectului – Județul Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău

și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului

Bacău vor asigura postarea prezentei hotărâri pe site-ul instituțiilor.

Sursa: Realitatea de Bacau