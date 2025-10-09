Noroc uriaș la Onești: un jucător a dat lovitura la Loto și a câștigat peste 160.000 de lei!

Oneștiul a fost sub semnul norocului! Un localnic a devenit mai bogat cu peste 163.000 de lei, după ce a jucat un bilet inspirat la extragerea Noroc Plus organizată de Loteria Română.

Conform anunțului oficial făcut luni, premiul de categoria I, în valoare de 163.709,76 lei, a fost câștigat cu un bilet depus la o agenție loto din Onești, județul Bacău. Este unul dintre cele mai consistente câștiguri ale ultimei perioade la acest joc, iar vestea s-a răspândit rapid în rândul pasionaților de loto. Norocul nu s-a oprit aici. La categoria a II-a, un jucător din Holboca, județul Iași, a câștigat 54.118,56 lei, iar la Noroc, categoria a III-a, un participant din Galați s-a ales cu 54.233,28 lei.

Duminică a fost o zi plină de vești bune pentru jucători: 30.440 de premii au fost acordate la nivel național, însumând peste 2,74 milioane de lei.

Loteria Română anunță că joi urmează o nouă rundă de extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, unde se anunță premii impresionante.

Cele mai mari reporturi actuale:

Loto 6/49: peste 38,16 milioane de lei (≈ 7,49 milioane de euro)

Noroc: peste 3,06 milioane de lei

Joker: peste 34,39 milioane de lei (≈ 6,75 milioane de euro)

Loto 5/40: peste 408.400 de lei

Super Noroc: peste 244.800 de lei

Oneșteanul norocos și-a înscris numele pe lista câștigătorilor importanți ai anului, iar orașul din județul Bacău devine din nou un punct „fierbinte” pe harta Loteriei Române.