NOU DERAPAJ AL OANEI ȚOIU: MINISTRA NU A ȘTIUT CE ÎNSEAMNĂ OFSAID – VIDEO

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a comis o nouă gafă. Deși merge des la meciuri de fotbal și postează imagini de pe stadion, nu a știut ce înseamnă ofsaid atunci când a fost întrebată de jurnaliști.

Întrebarea i-a fost adresată după un meci al naționalei, însă răspunsul nu a venit. În schimb, Oana Țoiu a început să râdă vizibil stânjenită.

Jurnalista a încercat să continue discuția explicând că ofsaid-ul înseamnă să fii în afara careului, iar apoi a întrebat-o dacă România se află într-o astfel de poziție în politica externă.

Șefa diplomației românești s-a limitat la un simplu ”Nu!”, evitând un răspuns detaliat.

Situația a fost salvată de omoloaga sa din Austria, Beate Meinl-Reisinger, care a spus că Oana Țoiu este o persoană foarte sportivă.