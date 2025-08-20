NOU MESAJ DE AVERTIZARE PENTRU TULCENII CARE LOCUIESC APROAPE DE GRANIȚA CU UCRAINA

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis, în noaptea de marți spre miercuri, un mesaj care avertiza locuitorii din nordul județului Tulcea despre pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian în contextul unor noi atacuri rusești asura Ucrainei vecine.

Cetățenii au fos îndemați să adopte măsuri de protecție, relatează Radio România Constanța.

„Facem apel la calm și readucem aminte cetățenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, au transmit autoritățile.

Conform martorilor oculari, rușii au lovit cu drone orașul Izmail, aflat în vecinătatea municipiului Tulcea.

În urma alertei aeriene, au fost înregistrate câteva apeluri la numărul unic de urgență 112, fiind solicitate informații suplimentare, a transmis ISU Delta Tulcea.