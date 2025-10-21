Onești, în cursa pentru titlul de „Oraș European al Sportului 2026”

Azi, municipiul Onești, județul Bacău a primit vizita oficială a delegației ACES Europe, organizația care, sub egida Parlamentului European, acordă anual distincțiile de European Capital, City, Community și Town of Sport. Vizita marchează o etapă decisivă în evaluarea candidaturii Oneștiului pentru titlul de „Oraș European al Sportului 2026”, o recunoaștere internațională a implicării comunității locale în promovarea mișcării sportive, a performanței și a valorilor fair-play-ului. Delegația ACES Europe, formată din reprezentanți ai Spaniei, Italiei, României și Bulgariei, a fost condusă de Hugo Alonso, secretarul general al organizației. Programul zilei a inclus o serie de activități menite să ofere o imagine completă asupra infrastructurii și a vieții sportive din municipiu: primirea oficială la Primăria Onești, prezentarea dosarului de candidatură, vizitarea bazelor sportive și, în final, o conferință de presă.

La eveniment au participat numeroase personalități din lumea sportului și a administrației publice. Printre acestea s-au numărat Thomas-Răzvan Moldovan, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, Mihai Covaliu, președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), George Boroi, secretar general al COSR, Adrian Jilcu, primarul municipiului Onești, dar și reprezentanți ai ACES Europe: Damyan Dikov, delegat, și Alessio Di Maio, event manager. Au mai fost prezenți Alexandru Cristea, consilier în cadrul Primăriei Onești, Anca Ionescu, șef departament proiecte ANS, și Ingrid Istrate, director al CSM Onești.

În cadrul conferinței de presă, reprezentanții ACES Europe au subliniat nivelul ridicat al implicării comunității locale în promovarea sportului și eforturile administrației în modernizarea infrastructurii sportive. „Oneștiul are o moștenire sportivă remarcabilă și o energie care inspiră. Este un oraș care respiră sport prin fiecare generație”, a declarat Hugo Alonso, secretarul general al ACES Europe.Obținerea titlului ar consolida poziția municipiului Onești ca pol sportiv regional și promotor al educației prin sport, al incluziunii sociale și al turismului sportiv, mai ales în contextul în care Parlamentul României a instituit anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”. Tot în 2026 se împlinesc 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale, performanță care a schimbat pentru totdeauna standardele sportului internațional și a pus România pe harta excelenței olimpice.Oneștiul ar urma să se alăture astfel celor peste 6.000 de orașe europene care au primit această distincție, recunoscute pentru angajamentul lor în sprijinirea mișcării sportive și a valorilor europene.Decizia finală privind desemnarea Municipiului Onești ca „Oraș European al Sportului 2026” va fi anunțată în perioada următoare de către ACES Europe, la Bruxelles.