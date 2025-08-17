OPERAȚIUNE DE SALVARE ÎN MUNȚII RODNEI: 11 PERSOANE RECUPERATE DE SALVAMONTIȘTI, ÎNTRE CARE 9 COPII

Salvamontiştii maramureșeni au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului. Acesta s-a încheiat duminică, în jurul orei 3.30, copiii fiind predaţi părinţilor. Unul dintre adulți a suferit o rană la picior, drept pentru care a fost transportat la spital.

”Cei 9 minori au fost predaţi părinţilor,una din persoanele adulte a fost predată la CPU Vişeu având o plagă penetrată la membrul inferior drept,dar cu hemoragia oprită când salvatorii montani au ajuns la ei,iar cealaltă persoană adulta a fost adusă până în Vişeu”, au transmis, duminică dimineața, reprezentanții Salvamont Maramureş.

Potrivit sursei citate, cei doi adulţi nu făceau parte din grup. Ei au văzut însă grupul de copii şi zona unde aveau de gând să coboare şi, cunoscând dificultatea traseului ales, au mers după ei sa ii întoarcă din drum, ajungandu-i in pădure, unde se rătăciseră. Persoanele adulte i-au scos pe copii într-o zonă deschisă, de unde au fost recuperaţi si coborâţi in siguranţă de pe munte de salvatorii montani.

Misiunea s-a incheiat în jurul orei 3.30, duminică dimineaţă. Acţiunea de căutare s-a desfăşurat în zona Tăurile Buhăescu din Munţii Rodnei, informaţiile iniţiale indicând că este vorba despre patru adulţi şi şapte copii care s-au rătăcit.

„Condiţiile meteo sunt dificile, fiind întuneric şi frig, dar salvatorii montani organizaţi în 3 echipe cu o ambulanţă montană Salvamont, o autospecială Salvamont şi un utilaj de teren Traxter pentru zone dificile fac tot posibilul pentru a-i aduce cat mai rapid, în siguranţă”, au transmis sâmbătă seară oficialii Salvamont Maramureş.