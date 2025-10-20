PACHETUL DOI DE MĂSURI FISCALE A PICAT LA CCR

Pachetul 2 de măsuri fiscale a pica la CCR, potrivit Realitatea Plus. Este vorba despre o obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Bolojan a convocat o ședință de urgență a Biroului Electoral Executiv al PNL, marți, la ora 16:00. Surse Realitatea PLUS spun că această mișcarea de ultimă oră a premierului ar putea avea legătură cu decizia pe care astăzi o va lua CCR.

Tot marți, la ora 15:00 va avea loc și o ședință a Coaliției care era deja stabilită, iar această convocare neașteptată a Biroului Electoral Executiv al PNL indică faptul că Ilie Bolojan are un plan.

Surse politice afirmă că după decizia CCR de astăzi, premierul ar putea să ia o decizie pe care o va anunța, după ședința BEE a PNL, având în vedere faptul că în ultima vreme s-a vehiculat în spațiul public că acesta va pleca din funcție dacă reformele sale nu vor fi declarate constituționale.

Se pare că nu doar reforma pensiilor speciale ar putea pica la CCR, ci și pachetul 2 de măsuri fiscale, potrivit acelorași surse.

Acest pachet de măsuri conține un proiect la Ministerul Finanțelor în care se cere teste poligraf pentru ca angajații din instituție să fie supuși verificării astfel încât să nu încalce normele de integritate.

De asemenea, în document se solicită ca angajații din cadrul instituției să poarte body cam-uri, lucruri care ar putea fi declarate neconstituționale și să nu primească avizul CCR.