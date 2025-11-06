Peste 300.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale

Aproape 315.000 de pelerini au trecut și s-au închinat prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, a anunțat joi Patriarhia Română.

„Catedrala Naţională a fost închisă joi, la ora 02.30, după închinarea ultimului pelerin”, a precizat preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române.

Ultimul termen până la care pelerinii au putut intra în Altarul lăcaşului de cult, a fost miercuri, la miezul nopții.

După încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale de duminică, 26 octombrie, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar a avut loc organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în esplanada Catedralei.

Sfântul Altar, închis după 5 noiembrie

În cursul zilei, persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naționale au intrat la rândul de închinare doar după ce invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

În Sfântul Altar au fost așezate spre cinstire moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, precum și ale Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar a fost prelungit ulterior până pe 5 noiembrie, la ora 00.00.

Pelerinii care au dorit să participe la procesiunea de la Catedrala Naţională au avut posibilitatea de a verifica online timpul aproximativ de așteptare și capătul rândului, printr-un link pus la dispoziție de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Pe toată durata evenimentului, pelerinii au fost sprijiniți de voluntarii grupului „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Programul Catedralei în viitorul apropiat

Potrivit Patriarhiei Române, începând de joi şi până pe 14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00 și 19.00.

Catedrala Națională va fi închisă în perioada 15–29 noiembrie pentru continuarea lucrărilor interioare, inclusiv pictură în mozaic și instalații.

În ziua de 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie, între orele 09.00 și 12.00.

De asemenea, în data de 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de „Te Deum”, apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.

Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare, în perioada 3–23 decembrie, relatează Agerpres.

Din 24 decembrie până pe 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 09.00 și 17.00.

În zilele în care Catedrala Naţională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea lăcaşului de cult.

Sursa: Realitatea Spirituala