PETRIȘOR PEIU (AUR), AVERTISMENT PRIVIND ÎNTÂRZIEREA PROIECTELOR DIN PNRR ȘI ABSORBȚIA FONDURILOR EUROPENE

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a atras atenția, luni, asupra ritmului lent de implementare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a fondurilor europene din actualul cadru financiar multianual.

„La 1 august 2026 trebuie terminate toate proiectele din PNRR, iar în prezent ne aflăm la aproximativ 30% în ceea ce privește stadiul de absorbție”, a declarat Peiu într-o conferință de presă susținută la Parlament. El a subliniat că termenul limită este ferm și că România riscă să piardă o parte semnificativă din finanțare dacă lucrările nu vor fi finalizate la timp.

În ceea ce privește fondurile europene aferente perioadei de programare 2021–2027, senatorul a precizat că media absorbției pentru programele naționale și regionale este de doar 17%. Două domenii sunt, potrivit lui, grav afectate: transporturile și sănătatea.

Peiu a arătat că „jumătate din banii destinați modernizării infrastructurii feroviare s-au pierdut”, menționând proiecte importante precum modernizarea liniei Cluj-Napoca – Oradea, lucrările pe ruta Constanța – Mangalia, metroul din Cluj-Napoca și achizițiile de rame de călători, toate cu întârzieri semnificative. În plus, lucrările de pe Coridorul European IV, între Brașov și Sighișoara, sunt blocate de mai mulți ani.

Situația este similară în domeniul sanitar, unde „jumătate din fondurile alocate modernizării spitalelor au fost eliminate din PNRR”, a spus senatorul, menționând că Guvernul a promis finanțarea acestora din bugetul național, însă fără rezultate concrete până acum.

În același context, Peiu a semnalat creșterea rapidă a datoriei publice, afirmând că statul a contractat recent împrumuturi de patru miliarde de euro, cu dobânzi medii de peste 7%. „În următorii zece ani, costul datoriei publice se va dubla, ajungând de la 1.040 la aproape 2.100 de miliarde de lei”, a avertizat acesta.

Sursa: Realitatea din AUR