Philip Morris International prezintă Raportul Integrat 2024 și progresul în călătoria spre un viitor fără fum

Philip Morris International a publicat cel de-al șaselea Raport Integrat anual și a marcat astfel 10 ani de transformare a afacerii și de comunicare în domeniul sustenabilității. Documentul subliniază progresele continue realizate de companie pentru a avansa în atingerea obiectivelor propuse de a înlocui țigările cu produse alternative fără fum cât mai curând posibil și de a furniza valoare pe termen lung pentru acționari și alți factori interesați.

Raportul Integrat 2024 evidențiază expansiunea continuă a alternativelor fără fum produse de PMI pe piețele din întreaga lume, inclusiv România, precum și programele sociale și de mediu implementate împreună cu aceste produse și în paralel cu acestea – inclusiv implementarea practicilor responsabile de marketing și vânzări și eforturile de reducere a deșeurilor post-consum. În plus, PMI raportează progresele pe mai multe planuri astfel: promovarea unui mediu de lucru incluziv și colaborativ, îmbunătățirea calității vieții persoanelor din lanțul de aprovizionare, decarbonizarea operațiunilor și a lanțului valoric, precum și conservarea naturii și biodiversității.

„Raportul Integrat 2024 celebrează un an de referință care a marcat a zecea aniversare a comercializării produselor noastre fără fum IQOS și ZYN și călătoria noastră spre realizarea uneia dintre cele mai ambițioase transformări ale unei afaceri din istoria modernă”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer, Philip Morris International. „Sunt foarte optimist în privința progresului afacerii noastre. Prin eforturile dedicate ale angajaților noștri, nu doar că am menținut ritmul, ci l-am accelerat și am atins astfel obiective care, cu doar câțiva ani în urmă, păreau prea ambițioase pentru a fi realizate.”

În România, compania își reafirmă angajamentul pentru sustenabilitate prin practici inovatoare și durabile și implementează numeroase inițiative sociale și de mediu pentru un impact cât mai tangibil în comunitatea în care operează.

„În România, investițiile realizate de PMI ne-au oferit o oportunitate extraordinară pentru inovare șidezvoltare. Acționăm responsabil și sustenabil pentru a construi un viitor fără fum. Româniareprezintă un pilon central în strategia PMI de a construi acest viitor fără fum, iar fabrica din Otopenieste un exemplu clar al angajamentului nostru ferm față de inovație ca urmare a investițiilor de peste730 de milioane de dolari realizate în ultimii opt ani.”, a declarat Mircea Scăunașu, Managing Director, Philip Morris România.

„Înțelegem importanța stabilirii unor obiective ambițioase, dar realiste, care să conducă la succesul afacerii noastre. Indicele nostru de Sustenabilitate a jucat un rol important în a ne asigura că avem ambiții echilibrate, metode de măsurare obiective, în timp ce guvernanța îmbunătățită a datelor nonfinanciare ne ajută să raportăm cu precizie și consecvență”, a afirmat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer, Philip Morris International.

Accesați pmi.com/sustainability pentru a citi integral Raportul Integrat 2024, o serie de studii de caz și povești locale de sustenabilitate, precum și Protocolul KPI pentru sustenabilitate.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum. Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață. În 2022, PMI a achiziționat Swedish Match – lider în fabricarea și comercializarea produselor cu nicotină pentru uz oral – și se află astfel în fruntea companiilor care promovează un viitor fără fum prin mărcile sale IQOS și ZYN. În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente – primele astfel de autorizații din categoriile respective. Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA. În 31 decembrie 2024, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 95 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 38,6 milioane de adulți din întreaga lume, care altfel ar fi continuat să fumeze, utilizează produsele fără fum ale PMI. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 39% din veniturile nete totale ale PMI în 2024. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de experiențe de sănătate integrate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com

