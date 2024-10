PHILIP MORRIS ROMÂNIA PARTICIPĂ LA INIȚIATIVA GLOBALĂ IQOS TOGETHER X, DE LA TOKYO

Inițiativa celebrează comunitatea celor peste 30 de milioane de consumatori care au ales să renunțe la țigări

PMI lansează un apel către societate să își unească eforturile pentru a construi un viitor fără fum

În sprijinul misiunii sale de a construi un viitor fără fum și pentru a-i sărbători pe cei peste 30 de milioane de utilizatori1 ai sistemului de încălzire a tutunului numărul 1 din lume2 pentrufumătorii adulți, Philip Morris Romania prezintă inițiativa globală IQOS Together X. Inițiativaare scopul de a sărbători alegerea făcută de milioane de utilizatori IQOS din întreaga lume — aceea de a renunța la țigări și de a trece la alternative mai puțin nocive la continuareafumatului.

„Prin platforma IQOS Together X, interacționăm cu membri ai comunității IQOS din întreagalume – o comunitate care include peste 30 de milioane de adulți3 – și i-am invitat pe câțivadintre ei să ni se alăture la evenimentul global din Japonia, prima piață care a lansat IQOS, înanul 2014,” a declarat Stefano Volpetti, President Smoke-Free Inhaled Products & Chief Consumer Officer, Philip Morris International. „Faptul că am văzut atât de mulți membri ai comunității împreună la acest eveniment unic este o șansă pentru noi de a sărbători rolul lor în transformarea țigărilor în artefacte de muzeu și de a-i încuraja să pledeze pentru ca și alțifumători adulți să treacă la produsele fără fum, dacă decid să nu renunțe.”

PMI și-a asumat misiunea de a-i informa pe fumătorii adulți, precum și pe cei cărora le pasăde aceștia, cu privire la existența unor alternative mai puțin nocive, fără fum. De asemenea, îi încurajează pe fumători să facă o schimbare, dacă nu renunță, și celebrează călătoria lor spre un viitor fără fum pentru a-i determina să fie încrezători în decizia lor de a renunța la țigări.

IQOS TOGETHER X evidențiază puterea de a alege. Inițiativa, care s-a dezvoltat pe piețele din întreaga lume în ultimele 6 luni, culminează cu o selecție de experiențe care se vor desfășuraîn cadrul evenimentului global – IQOS Together X Sensorium – de la Tokyo. IQOS Together X a fost conceput pentru a crea interacțiune cu comunitatea tot mai numeroasă de adulți care au ales să renunțe la țigări și să treacă la o alternativă mai puțin nocivă.

„Suntem încântați să găzduim evenimentul global Together X aici, în Japonia”, a declaratShea Lih Goh, President Philip Morris Japan. „Japonia este locul în care s-a născut IQOS șipiața lider în ceea ce privește progresul către un viitor fără fum în ultima decadă. Suntemonorați să primim la noi consumatori adulți din Japonia și din întreaga lume. Aplaudămalegerea pe care au făcut-o de a renunța la țigări și vrem să le reamintim că fac parte dintr-o comunitate globală tot mai numeroasă de adulți care au ales să facă o schimbare, beneficăatât pentru ei, cât și pentru sănătatea publică.”

Evenimentul IQOS Together X a avut loc pe 19 octombrie 2024, la Tokyo, în Japonia, și a reunit membri ai comunității IQOS din 29 de țări din întreaga lume. În timpul conferinței de presă care a avut loc înaintea evenimentului, PMI și-a anunțat colaborarea cu Steve Aoki, DJ și producător nominalizat la premiile Grammy, artistul care a participat ulterior la evenimentca invitat special. Pasiunea lui Aoki pentru muzică și artă este în linie cu viziunea IQOS pentruun viitor fără fum, ceea ce face ca această colaborare să fie un simbol al inovației șiprogresului comun. „Consider că viziunea mărcii IQOS este progresistă, inovatoare și cu adevărat inspirațională”, a declarat Aoki. Artistul este un nume cunoscut publicului român – a participat în trecut la festivalurile Untold din Cluj-Napoca și la Neversea în Constanța. La sfârșitul acestui an, celebrul DJ va reveni la București după 8 ani, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la lansarea dispozitivului IQOS.

Deceniul de transformare a companiei Philip Morris International – și eforturile sale din această perioadă de a eradica fumatul – se suprapun cu lansarea IQOS, cu 10 ani în urmă la Nagoya, în Japonia, și demonstrează astfel progresul către alternative mai puțin nocive decâtcontinuarea fumatului.

INFORMAȚII IMPORTANTE: IQOS nu este lipsit de riscuri și eliberează nicotină, care provoacă dependență.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum. Din 2008, PMI a investit peste 12,5 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață. În 2022, PMI a achiziționat Swedish Match – lider în fabricarea și comercializarea produselor cu nicotină pentru uz oral – și se află astfel în fruntea companiilor promovează viitor fără fum prin mărcile sale IQOS și ZYN. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI și a consumabilelor aferente, precum și a produsului de tip snus al companiei Swedish Match ca produse din tutun cu risc modificat (MRTP). În prezent, se așteaptă aprobarea aplicațiilor de reînnoire pentru aceste produse de către FDA. În 30 iunie 2024, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 90 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 36,5 milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum ale PMI. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 38% din veniturile nete totale ale PMI în prima jumătate a anului 2024. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, în februarie 2021, PMI și-a anunțat ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și, prin filiala sa Vectura Fertin Pharma, își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de experiențe de sănătate integrate.

