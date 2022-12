Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a adus un omagiu legendarului Pele, despre care a spus că avea o prezenţă magnetică şi va fi nemuritor.

„Pentru oricine iubeşte frumosul joc, aceasta este ziua care nu am fi vrut să vină vreodată. Ziua în care l-am pierdut pe Pelé. „O Rei” a fost unic în multe privinţe. A fost singurul jucător care a câştigat de trei ori Cupa Mondială FIFA, iar talentul şi imaginaţia lui sunt incomparabile. Pelé a făcut lucruri la care niciun alt jucător nu le-ar fi visat, cum ar fi celebra fentă din semifinala Cupei Mondiale FIFA din 1970, cunoscută sub numele de „cursa lui Pele”. Sau golul marcat în finala Cupei Mondiale FIFA din 1958, la vârsta de 17 ani, aruncând mingea peste un fundaş şi şutând din voleu în plasă. Văzându-l cum vrea să străpungă aerul în semn de sărbătorire a golului este una dintre cele mai emblematice imagini din sportul nostru şi o parte integrantă a istoriei noastre. De fapt, deoarece fotbalul TV era încă în stadiu incipient la acea vreme, am văzut doar mici fragmente din ceea ce era capabil.

Cel mai important, „Regele” a urcat pe tron ​​cu zâmbetul pe buze. Fotbalul putea fi brutal pe atunci, iar Pelé a fost deseori faultat. Dar, dacă a ştiut să se apere, a fost mereu un sportiv exemplar, cu un real respect faţă de adversari. Am avut imensul privilegiu de a-l întâlni de mai multe ori. În 2016, deja în calitate de preşedinte FIFA, am fost alături de el la premiera filmului lui Pelé, care mi-a amintit când stăteam lângă tatăl meu în 1981, când m-a dus să vad „Drumul spre victorie” în care Pelé a jucat alături Sylvester Stallone şi alţi actori celebri.

Aveam 11 ani şi tatăl meu mi-a spus ce mare jucător este Pelé. Golul fantastic pe care l-a marcat în acest film a fost singura modalitate, la acea vreme, de a vedea talentul său incredibil. Momentele petrecute cu el vor rămâne pentru totdeauna în memoria mea şi în inima mea. Pelé avea o prezenţă magnetică şi, când erai cu el, restul lumii se oprea. Viaţa lui nu este doar despre fotbal. El a schimbat percepţiile în bine în Brazilia, America de Sud şi în întreaga lume. Moştenirea lui este imposibil de rezumat în cuvinte.

Familiei şi prietenilor săi, CBF, Braziliei şi tuturor fanilor de fotbal care l-au iubit atât de mult, îmi ofer sincerele condoleanţe. Astăzi cu toţii plângem pierderea prezenţei fizice a dragului nostru Pelé, dar el a obţinut nemurirea cu mult timp în urmă şi, astfel, va fi cu noi pentru veşnicie”, se arată în mesajul lui Infantino.

Pele a murit, joi, la 82 de ani, într-un spital din Sao Paulo. El va fi înmormântat marţi.

