PRIMII PROFESORI NEMULȚUMIȚI AU AJUNS DEJA LA BUCUREȘTI PENTRU PROTESTE. SUNT AȘTEPTAȚI PESTE 25.000 DE DASCĂLI. NICUȘOR DAN ÎI AȘTEAPTĂ LA NEGOCIERI

Profesori din toată țara au ajuns deja în fața Ministerului Educației dar și în Piața Victoriei. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în fața Guvernului pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan. Președintele Nicușor Dan a declarat că așteaptă liderii sindicali la negocieri, la Cotroceni, de la ora 13.
Noi dorim să fie abrogate măsurile de austeritatea, ministrul Educației să-și dea demisia, pentru că nu ne onorează. Întregul sistem de învățământ este supărat. Norma didactica și comasarea claselor în unitățile de învățământ să fie abrogate. Dacă nu se renunță la aceste măsuri, vom continua protestele. Suntem curioși ce na va spune președintele Nicușor Dan. Sperăm, totuși, să atenționeze Guvernul Bolojan că măsurile sale nu reprezintă reforma, ci distrugerea educației. Probabil că a fost presiune să nu facem proteste. Colegii noștri primesc copiii în scoală, vor fi supravegheați dar nu se vor face activități didactice”, a declarat pentru Realitatea liderul sindical Ion Doican.