PRINS PE E85 CU MAȘINA PLINĂ DE ȚIGARETE DE CONTRABANDĂ – BĂRBAT ARESTAT PENTRU 30 DE ZILE

Bărbat prins cu 15.000 de pachete de țigarete de contrabandă, arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii băcăuani au depistat, pe Drumul Național 2 – E85, în localitatea Răcăciuni, județul Bacău un bărbat de 63 de ani, cetățean străin, care transporta aproximativ 15.000 de pachete de țigarete fără timbru fiscal. Țigaretele erau ascunse în interiorul autoturismului, atât pe bancheta din spate, cât și în portbagaj. Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență. Bunurile au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi, 10 octombrie, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.