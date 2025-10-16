PROIECT DE LEGE: TINERII CARE ÎȘI GĂSESC UN LOC DE MUNCĂ POT PRIMI PÂNĂ LA 1.250 LEI LUNAR

PSD a elaborat un proiect de lege prin care tinerii care obțin un loc de muncă stabil ar putea primi lunar între 1.000 și 1.250 de lei, pe o perioadă de doi ani.

Legea vizează, de asemenea, sprijinirea mamelor cu cel puțin trei copii minori și a altor categorii vulnerabile, inclusiv foști deținuți. Proiectul mai propune ridicarea pragului de vârstă pentru subvenționarea angajării șomerilor de la 45 la 50 de ani, pentru a se alinia la practicile europene.

Prima de stabilitate pentru tinerii NEET

Un element central al inițiativei îl reprezintă „prima de stabilitate”, destinată tinerilor NEET, adică cei care nu urmează nicio formă de educație și nu au loc de muncă. Aceștia ar urma să primească 1.000 lei lunar în primul an de angajare cu normă întreagă și 1.250 lei în al doilea an, pentru contracte pe perioadă nedeterminată.

Extinderea categoriilor eligibile pentru subvenții

Proiectul prevede că angajatorii pot beneficia de subvenții și pentru încadrarea mamelor cu cel puțin trei copii minori și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate. De asemenea, vârsta maximă de eligibilitate pentru subvențiile șomerilor crește la 50 de ani.

Noțiuni noi în legislație și digitalizare

Se introduce termenul de „persoană vulnerabilă”, iar contractul de solidaritate va putea fi aplicat pentru mai multe categorii defavorizate. Proiectul include și digitalizarea serviciilor furnizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, precum și simplificarea procedurilor de recuperare a debitelor.

Sprijin pentru întreprinderile sociale

Întreprinderile sociale de inserție vor putea accesa măsuri de stimulare a angajării persoanelor din grupuri vulnerabile. Concret, acestea vor primi lunar o sumă egală cu de patru ori valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare angajat provenit dintr-o categorie vulnerabilă.

Estimări bugetare și impact financiar

Aplicarea programului „Primul loc de muncă”, care include și prima de stabilitate, este estimată să genereze un efort bugetar de circa 2,3 milioane de lei în decembrie 2025, pentru aproximativ 2.300 de beneficiari. În 2026, costurile prognozate cresc la 196,17 milioane lei, vizând sprijinul pentru aproximativ 28.000 de tineri NEET.

Pe perioada 2025–2028, impactul total al programului este estimat la 818,1 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene alocate Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul extins pentru angajarea persoanelor vulnerabile ar urma să genereze un impact bugetar de 35,75 milioane lei în 2026, iar majorarea vârstei de eligibilitate pentru subvenții ar putea aduce economii estimate la 24,71 milioane lei în decembrie 2025 și 317,29 milioane lei în 2026.