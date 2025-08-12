Propunerea de reorganizare a Romsilva s-a tradus într-un proiect eronat, în care sunt amestecate greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate, care nu pot permite niciunui guvern să și-l asume, se menționează într-un comunicat al Federației Sindicatelor din Silvicultură ”Silva”.

Conform sursei citate, Ministerul Justiției solicită refacerea proiectului de HG privind ”reforma” Romsilva, în condițiile în care proiectul conține erori de substanță și nu poate fi promovat în forma actuală.

”Într-o adresă trimisă doamnei Diana-Anda Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Justiției desființează literalmente proiectul de HG privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a RNP – Romsilva. Adresa Ministerului Justiției este oficială, are numărul 2/49886/2025/07.08 și este semnată de ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu. În document sunt prezentate o serie de observații de legalitate și de conținut”, se precizează în comunicat.

Federația sindicală prezintă câteva dintre aceste observații. Astfel, biectul de reglementare a proiectului de HG nu vizează doar adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, ci și reorganizarea regiei, în sensul reorganizării unităților fără personalitate juridică prin diminuarea numărului de direcții silvice județene. Aceste măsuri sunt ‘lipsite de suport legal de nivel primar’. De asemenea, chiar titlul proiectului de HG este înșelător și ”nu reflectă în mod real intenția de reglementare”.

Observațiile MJ arată că, ”în lipsa unui temei special de nivel primar, Romsilva nu poate fi reorganizată prin prezentul proiect de HG”. Totodată, prevederile proiectului de HG care privesc personalul silvic nu respectă legislația în materie de muncă.

Nu în ultimul rând, prezența indicatorilor financiari și nefinanciari ai directorilor regiei în proiectul de HG este ”lipsită de temei legal la nivel primar”. Legislația stabilește că acești indicatori țin de Consiliul de Administrație și Directorul General, se precizează în comunicat.

Conform sindicatului, lista de erori este foarte lungă și pune la îndoială ”capacitatea mecanismul instituțional intern al ministerului de resort de a redacta proiecte legislative”.

”Într-un stat de drept, voința politică pentru a produce o schimbare în bine este necesară, dar nu este și suficientă atunci când se ajunge la elaborarea unor acte normative. Sunt necesare, pe de-o parte, cunoașterea și respectarea condiționalităților legale, iar pe de altă parte, cunoașterea specifică a domeniului în care se doresc schimbări”, se mai arată în document.

Proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva nu este acoperit nici juridic, nici profesional, din perspectiva cunoașterii domeniului silviculturii. Reiterăm invitația noastră de a forma un grup de lucru cu profesioniști care să ducă la elaborarea unei propuneri valide din toate punctele de vedere, susțin sindicaliștii.

”Pădurile statului nu pot fi puse în pericol prin exerciții de imagine amatoricești sau prin scoaterea din ecuația administrării acestor păduri a RNP Romsilva. Nu există nicio altă instituție, companie, firmă sau ONG care poate depăși capitalul de cunoaștere și experiență al silvicultorilor din Romsilva”, se precizează în comunicat.

Conform sursei citate, Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care privește reorganizarea Regiei Autonome a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect.

”Am cerut constituirea unui grup de lucru format din specialiști din toate instituțiile și organizațiile care cunosc și lucrează în sectorul silvic tocmai pentru a putea un construi un proiect coerent de eficientizare a Romsilva. Din păcate, în locul consultărilor cu specialiștii, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au ales să declanșeze o campanie de denigrare a regiei și angajaților săi. În opinia noastră, campania de denigrare, bazată doar pe câteva situații care erau excepții de la regulă și care se puteau îndrepta imediat, a avut rolul de a obține susținerea publicului larg în procesul de slăbire a autorității acestei regii care administrează pădurile statului român. S-a căutat obținerea unei reacții publice ostile la adresa Romsilva și a angajaților săi pentru a diminua încrederea în capacitatea regiei de a îngriji pădurile României. Teoretic, ministerul și-a asigurat, prin exagerări și dezinformări repetate, ‘aplauzele’ societății civile, care a fost ‘convinsă’ de necesitatea ‘reformării’ Romsilva. Numai că propunerea de reorganizare a regiei s-a tradus într-un proiect eronat, în care sunt amestecate greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate, care nu pot permite niciunui guvern să și-l asume”, precizează sindicatul. AGERPRES