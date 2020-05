Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Interne a fost invitatul Mădălinei Dobrovolschi în emisiunea „Legile Puterii”, de la Realitatea PLUS. Șeful DSU a vorbit, printre altele, și despre dezinformarea din ultimele zile din spațiul public, dezinformare referitoare la gestionarea virusului. Secretarul de Stat a vorbit despre purtatul măștii, dar și despre informațiile false care circulă în spațiul public în România, zilele acestea.

Raed Arafat: „Pandemia continuă să se desfășoare în anumite țări, fiind în plină desfășurare. România este într-o fază de negare, că nu ar fi fost probleme și virusul nu ar fi existat. Am uitat măsurile și am început să chestionăm tot ce s-a făcut până acum. Acum e momentul măsurilor compensatorii. Pentru persoanele asimptomatice, cea mai bună măsura este masca. Ne protejăm pe noi și îi protejăm pe ceilalți. Există informații în spațiul public menite să creeze haos și să scadă credibilitatea autorităților. Nu suntem singura țară care măsurăm temperatura populației. Termomentrul digital costă doar 20 de euro. Dacă nu vrei să ți se ia temperatura, fă cumpărăturile online, nu ești obligat să mergi printre rafturi să îmbolnăvești pe alții. Dezinformarea din spațiul public nu se petrece doar în România. Avem campanii împotriva măsurilor stabilite de autorități. IGSU este sub o campanie a unui jurnal anume. Sunt atacate persoane pe rețelele de socializare. Avem o situație reală de urgență sanitară. Avem o urgență sanitară fără precendent. Nu e nimic similar cu COVID-19. Nici gripa porcină, nici cea aviară.”

Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Interne a vorbit și despre posibilitatea unui val doi de COVID-19, undeva în toamnă.

„Îmi gestionez pagina de Facebook singur. Și am observat multe conturi fake, care m-au contactat și m-au jignit. Trebuie să nu intrăm în capcana acestor dezinformări. Ne pot pune în pericol, reducând încrederea în statul român. Urmările ar putea fi reducerea încrederii populației, populația să devină circumspectă la orice măsură. Și să se ia totul în derâdere. Rezultatul grav ar fi acela al creșterii numărului de cazuri de COVID-19. Iar oamenii, dacă ascultă de aceste dezinformări, nu vor mai crede în aceste măsuri epidemiologice, dacă vine un nou val la toamnă. Noi în România nu am luat măsuri radicale, ca în alte state. Noi nu am ajuns la așa ceva. La noi nu s-a închis totul sau să fi rămas străzile total pustii. Uităm că avem între 5-10% care merg la terapie intensivă, grupe de vârstă vulnerabile. Fiecare cifră din statistica cu morți înseamnă un om, o rudă, un frate.

Suntem într-o perioadă în care trebuie să ne pregătim și de valul doi. Nu e voie să ne prindă din nou nepregătiți. Pentru asta trebuie să ne concentrăm la maximum. Prioritatea noastră este să rezolvăm problemele pentru a ne pregăti. Nu excludem controalele, să vedem cum s-au cheltuit banii, dar ne concnetrăm pe un posibvil val doi. Rolul nostru este să ieșim cu explicații, nu să ne certăm cu cei care dezinformează. Mare parte din populație este conștientă că există încă un risc.”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit la „Legile Puterii” și despre situația din învățământul românesc. Secretarul de Stat consideră primordială pregătirea Ministerului Educației pentru noul an școlar.

„Ministerul Educației lucrează cu Ministerul Sănătății pentru rezolvarea problemei școlilor. Școala nu va începe mai devreme de septembrie. Au rămas doar examenele din perioada următoare, dar cu măsuri stricte de distanțare socială. În următoarele trei luni, fiecare minister trebuie să lucreze pe domeniul lui. Noi, la Situații de Urgență, vom lucra în special pe stocuri.”