Razie de amploare a polițiștilor în Bacău: controale, percheziții și zeci de amenzi aplicate

O amplă acțiune a polițiștilor băcăuani a avut loc luni, 14 octombrie, în orașul Comănești, unde forțele de ordine au desfășurat o razie pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, dar și pentru creșterea siguranței cetățenilor.

Polițiști din mai multe structuri, la datorie

La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției orașului Comănești, sprijiniți de colegi de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Rutier, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Biroul pentru Protecția Animalelor, Biroul Siguranță Școlară și specialiști criminaliști, precum și conductori de câini de serviciu.

Razia a fost coordonată de Serviciul de Ordine Publică Bacău și a vizat mai multe zone din oraș, atât în trafic, cât și în spațiile publice și la operatori economici.

150 de persoane legitimate și peste 100 de vehicule controlate

În cadrul acțiunii, polițiștii au legitimat aproximativ 150 de persoane și au verificat peste 100 de autovehicule, fiind instituite trei filtre rutiere. Totodată, au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, au fost controlate șapte societăți comerciale și au fost desfășurate activități preventive în unități de învățământ din localitate.

Patru infracțiuni descoperite în flagrant și un autoturism căutat în Italia

În urma verificărilor, polițiștii au constatat patru infracțiuni în flagrant delict, dintre care una la regimul circulației rutiere, iar trei privind nerespectarea regimului articolelor pirotehnice. De asemenea, polițiștii de investigații criminale au descoperit și indisponibilizat un autoturism urmărit de autoritățile italiene, care era căutat în vederea confiscării.

Amenzi de peste 32.000 de lei și două permise reținute

Pe durata raziei, au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 32.000 de lei. Cele mai multe, 55, au vizat abateri de la regimul circulației rutiere. Alte sancțiuni au fost aplicate pentru: nerespectarea O.U.G. nr. 28/1999 privind aparatele de marcat electronice fiscale (4 cazuri); nerespectarea H.G. 301/2012 privind paza obiectivelor (3 cazuri); protecția animalelor (2 cazuri); normele sanitare veterinare (1 caz); Legea nr. 61/1991, privind regulile de conviețuire socială (1 caz). De asemenea, au fost reținute două permise de conducere.

Acțiunile vor continua

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.„Polițiștii acționează permanent pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și pentru combaterea faptelor antisociale”, au precizat surse oficiale din cadrul IPJ Bacău. Razia de la Comănești face parte dintr-un plan amplu al Poliției Române de intensificare a controalelor în zonele urbane și rurale, pentru descurajarea comportamentelor ilegale și protejarea siguranței comunității.