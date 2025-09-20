REALITATEA PLUS, TELEVIZIUNEA POPORULUI, ATACATĂ DE TABĂRA REZIȘTILOR PENTRU DEZVĂLUIRILE INCENDIARE

Realitatea PLUS, televiziunea poporului, este atacată de tabăra reziștilor pentru dezvăluirile incendiare din cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, realizată de Anca Alexandrescu.

Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna din USR, insistă cu atacuri grosolane la adresa jurnaliștilor REALITATEA PLUS. Acesta susține că televiziunea noastră a pus în pericol siguranța națională, un lucru total fals. Realitatea PLUS nu face altceva decât să îi lase pe români să vorbească liber, ceea ce la televiziunile de casă ale partidelor politice nu se întâmplă.

După trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, propaganda globaliștilor a început atacurile grosolane la adresa REALITATEA PLUS. Într-o postare pe pagina lui de socializare, Andrei Caramitru, cunoscut de altfel pentru postările pline de ură față de televiziunea poporului, a scris că REALITATEA PLUS a pus în pericol siguranța națională.

Caramitru cere ca jurnaliștii REALITATEA PLUS să fie anchetați, la fel ca Horațiu Potra sau Călin Georgescu, deși televiziunea poporului nu face altceva decât să îi lase pe români să se exprime liber, într-o țară democratică. De altfel, faptul că televiziunea noastră spune adevărul o recunoaște chiar unul dintre propagandiștii globaliștilor.

Mai exact, jurnalistul reziștilor Răzvan Zamfir a fost surprins în timp ce le transmitea colegilor săi, ”hai să le spunem și noi oamenilor că altfel se duc la Realitatea Plus să afle adevărul”.

Un alt atac la REALITATEA PLUS a venit de la Valentin Naumescu, al cărui nume a fost vehiculat pentru ocuparea postului de director al serviciilor și care a obținut de-a lungul timpului doar posturi bine plătite la stat. Acesta a cerut ca postul realitatea Plus să fie închis.

Și Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, vrea să ne bage pumnul în gură. După un val de amenzi primite de postul nostru de televiziune, Bănescu cere ca legea audiovizualului să fie schimbată, iar REALITATEA PLUS să fie sancționată cu nu mai puțin de un milion de euro. Nu este prima dată când Vasile Bănescu vrea să impună cenzura. În martie i s-a cerut demisia după ce acesta a cerut ca jurnalistul Marius Tucă să fie eliminat din mediul online.