REORGANIZAREA GĂRZII FORESTIERE, ADOPTATĂ ÎN SENAT

Senatul a adoptat, cu o largă majoritate de voturi, proiectul legislativ iniţiat de ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, care vizează reorganizarea Gărzii Forestiere.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat că această măsură reprezintă un pas important pentru întărirea capacităţii de protejare a pădurilor din România: Prin noua structură propusă, prin acest proiect de ordonanţă, Garda Forestieră Naţională o să aibă mai bine de jumătate din personalul pregătit în domeniul silviculturii, cu studii speciale, 760 de posturi, din care minim 85 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi nu e invers, cum era până acum. Mult mai mulţi oameni pe teren, mult mai puţini oameni în birouri.

Documentul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor, care este for decizional.