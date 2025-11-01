Restricții de circulație pe DN2, la Filipești

De la 1 noiembrie, traficul rutier pe DN2 (E85), în zona localității Filipești, județul Bacău, se desfășoară cu restricții din cauza lucrărilor de reparații la podul de peste pârâul Răcăciuni.

Potrivit DRDP Iași, se execută lucrări de reparație și înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, pentru a asigura siguranța și confortul participanților la trafic.

Pe perioada intervenției, circulația va fi restricționată pe câte un sens de mers, traficul fiind deviat pe două dintre cele patru benzi existente pe pod, conform semnalizării amplasate în zonă.Reprezentanții DRDP Iași le recomandă șoferilor prudență la volan și respectarea indicațiilor rutiere, avertizând că pot apărea întârzieri în trafic.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții instituției. Lucrările vor continua în perioada următoare, în funcție de condițiile meteo, iar traficul va reveni la normal imediat după finalizarea acestora.