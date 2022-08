Președintele Institutului Național de Statistică – Tudorel Andrei a anunțat primele cifre ale recensământului realizat în acest an în România, în exclusivitate, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru. Șeful INS a explicat și ce se întâmplă cu românii care nu s-au recenzat și dacă vor primi sau nu amendă.

„Cifra pe care noi o vom avea va fi în apropiere de 19 milioane”, a anunțat Tudorel Andrei, joi seară, în exclusivitate, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.

„Sunt puțin pesimist pe partea de evoluție demografică. Dacă pe economie se poate corecta, din păcate în demografie nu se întâmplă așa. Dacă în sistemul toalitar era suficientă o decizie politică cum a fost în 1967, crește natalitatea, a crescut la jumătate de milion, s-a dublat, nu se mai poate acum. Din păcate, pe ultimele cifre pe 2020, 2021 vom avea agregat, la 143 de bunici avem 100 de copii sub 15 ani. În urmă cu 20-30 de ani era invers. Practic acum vor fi bunici care nu vor avea copii. Înseamna dezechilibre majore pe piata fortei de muncă, pe pensii.

Problema nu e că ne-am redus la 19 milioane. Aproximativ 19 milioane – populatia aflata pe teritoriul României. Și populația din acte, după domiciliu a scăzut, în 2020 eram 22,1 de milioane, am scăzut sub 21 de milioane. Problema nu este că scădem, ci a dezechilibrelor între cele trei grupe de vârstă: sub 15 ani, între 15 și 65 de ani și peste 65 de ani. Atât timp cât nu există o armonie între acestea, și piramida vârstelor nu mai este, nici cilindru nu este, e o bază mică. Avem decrețeii, din perioada 66 pana prin 73-74, ca familiile nu au continuat sa nasca copii pentru că-i obliga cineva. S-au redresat Nu se poate rezolva de pe o zi pe alta. E foarte greu daca nu există o politica de incurajare pe o perioadă lungă .Francezii au avut o asemenea politica pe ultimii 60-70 de ani si au avut un spor al populatiei de 10 millioane de locuitori. Dar si ei au ajuns la o perioada de saturatie. Aici nu sunt atat de optimist”, a anunțat președintele INS, la Legile Puterii.

Potrivit INS, populația României recenzată la 31 iulie este de 18,15 milioane persoane, în condițiile în care a fost recenzată 95% din populația țării.

Populația României estimată în decembrie 2021 de INS a fost de 19,02 milioane persoane.

Câți români sunt în DIASPORA și câți vin și cer servicii publice în România

„Migrația internațională s-a mai redus, nu mai e la nivelul anilor 2007-2008-2009, cand am atins valori de vârf. Acum fluxul anual e relativ mic 50 de mii 60 de mii. Problema este e alta: navetistii europeni câți sunt? Că cei plecati sunt 4-5-6 milioane, e important. (…) Problema e cati români sunt plecati pe o perioada scurta, merg la muncă în strainatate 2-3-5 luni si vin in populatia rezidenta, cer servicii publice in România, au copiii în România, asta e problema. Din acest motiv, recensamantul este crucial. Sa raspunda la aceasta întrebare . Există o întrebare în chestionar care, sper, va aduce un răspuns”, a explicat șeful INS, la Legile Puterii.

Despre românii din străinătate, Tudorel Andrei spune că „în afara tarii, cei care sunt peste 12 luni sunt considerati emigranti. Conform datelor de la ONU, dupa cetatenie sunt undeva la 4 milioane. Dupa un studiu exceptional OECD făcut pentru Guvernul României in 2018, undeva la 3,4-3,6 milioane, in functie de cetatenie, loc nastere. (…) Dupa cifrele noastre și Eurostat sunt in jur tot de 3-5-3,6 milioane de persoane”.

Ce pățesc cei care nu au reușit să se recenzeze – Vor primi sau nu amendă?

„Nu, cei care nu s-au recenzat nu vor primi amendă, iar cei la care vom avea elemente că au fost prezenți 12 luni (în România – n.r.) vor fi numărați în baza de recensământ. (…) E o estimare si poate fi verficată sau nu. Cifra va fi in apropiere de 19 milioane”, a anunțat Tudorel Andrei despre populația României, în prezent, în exclusivitate, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.

Câte familii mai sunt în România? Tudorel Andrei: Sunt puține cu 3 copii, media e de 1,7 copii la o femeie

Despre numărul de familii din România, șeful INS a explicat că „statistica publică în fiecare an aceste date. Din păcate, din cauza declinului demografic, sunt puține familii care au mai mult de 3 copii, media e undeva de 1,7 copii la o femeie, dar ne inscriem pe acelasi trend european. Încă suntem peste media europeană cu acest indicator”.

De ce inflația calculată de INS e mai mică decât cea percepută la raft?

„Inflația este un indicator la nivel mediu si depinde unde ne situam, daca e un venit foarte mic si au crescut preturile produselor utilizate zilnic, e neplacut, in schimb daca cresc produsele scumpe, nu. Este o estimare corecta, calculata pe metodologia europeană”, a explicat Tudorel Andrei după ce a fost întrebat de ce rata inflației calculată de INS este mai mică decât cea pe care o percepem la raft.

La recensământ „ne-au ajutat colegii din teritoriu, cei din STS, de la Banca Mondială, care ne-au asigurat suportul, și foarte multe autorități locale, că fără ei nu se poate realiza acest recensământ”.

„Începând din 2024 vom da aceste cifre an de an, dar fara intrare in teritoriu, pentru că statul român are surse administrative, zona privată are surse administrative. Conteaza foarte mult sa existe oficializata resedința pe un act administrativ, daca nu, va fi foarte greu”, a mai explicat Tudorel Andrei, joi seară, la Legile Puterii.