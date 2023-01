România aproape că nu există pe harta turismului european. Turiștii străini ne evită din cauza infrastructurii proaste, dar și a prețurilor tot mai mari. Nici nu e de mirare, pentru că promovarea țării pe plan internațional este aproape inexistentă. În timp ce Austria are un buget de 70 de milioane de euro pentru promovare, România alocă puțin sub 3 milioane de euro anual.

Ultima strategie în materie de turism a fost făcută de Guvern în urmă cu 12 ani. România a avut la dispoziție peste 70 de milioane de euro pentru a-și crea un brand de țară și a rămas doar cu logo-ul cu frunză, creat în perioada Elenei Udrea la minister. S-au folosit doar 35 de milioane de euro, iar pentru restul statul român nu a avut capacitate de a le absorbi.

Operatorii de turism sunt revoltați și cer statului să intervină.

„Destinațiile de vacanță românești și România, ca destinație internațională, nu sunt promovate suficient în țări ale lumii ce pot fi considerate emitenți importanți de turiști, mai ales după desființarea Birourilor de Turism ale României din străinătate. (…) Mai mult, nu există nici materiale de promovare în limbi de circulație internațională”, reclamă Federația Patronatelor din Industria Ospitalităţii.

„Ne dorim sa avem peste 10 milioane de tursit straini in Romania, in urmatorii 10 ani, sau pana in 2030. Foarte putini oameni stiu de ce ar veni in Romania si ce e in Romania din punct de vedere turistic. Romania are 1% din numarul de nopti de cazare din Europa, la nivelul lui 2019 – care e un an de referinta”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT

La Târgul de Turism de la New York de anul trecut, România s-a prezentat cu o perdea neagră pe care erau lipite fotografii cu peisaje și care a costat 8.000 de dolari. Și în 2019, la Târgul de Turism de la Los Angeles, decorul standului românesc a constat într-un „perete complet negru”.

Statul român nu și-a îndeplinit misiunea de a promova România turistică, lucru pe care îl recunoaște și ministrul turismului, Daniel Cadariu.

„În cei 30 de ani de la Revoluţie, din păcate autorităţile, prin ministerul de resort, nu şi-au îndeplinit încă, din păcate, menirea de a ajunge să poată promova, la modul unitar, destinaţia turistică România”, a spus Cadariu.

În prezent, în România există 54 de stațiuni turistice de interes național și 147 de interes local.

Sursa: Realitatea Travel