SĂRBĂTOARE 8 SEPTEMBRIE. CREȘTINII PRĂZNUIESC NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Nașterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, că rod al rugăciunii lor. Tatăl ei era din seminția lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron. Sfânta Scriptură nu ne oferă informații despre Naşterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat numai de Tradiția Bisericii, consemnată în cărțile de cult și în unele scrieri, precum Protoevanghelia lui Iacov, din secolul al ÎI-lea. Născută în chip firesc din Drepții Ioachim și Ana, Maică Domnului a fost și rodul rugăciunilor părinților ei. Ea va fi cea aleasă să dăruiască trup de om lui Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului este prezenta si la copti si la sirieni, separati de Biserica Ortodoxa dupa al patrulea sinod ecumenic, ceea ce denota ca inceputul ei trebuie pus intre sinodul trei ecumenic (431) si sinodul al patrulea (451).

Aceasta sarbatoare a fost adoptata in Apus in vremea papei Serghie I (687-701).

Condacul si Icosul acestui praznic au fost alcatuite de Sfantul Roman Melodul in secolul al VI lea. Canonul care se canta la slujba Utreniei a fost compus de Sfantul Ioan Damaschin.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintilor frati dupa trup Ruf si Rufian;

– Sfantului Sever;

– Sfantului Artemidor;

– Sfantului nou Mucenic Atanasie;

– Icoanei Maicii Domnului din Kursk;

Maine, facem pomenirea Sfintilor si Dreptilor Parinti Ioachim si Ana.

Sursa: CrestinOrtodox.ro