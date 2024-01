Scandal uriaș pe aderarea României la Schengen! Se ia în calcul, din nou, decuplarea de Bulgaria și aderarea pe cont propriu în 2025

Calendarul de aderare a României la spațiul Schengen este încă neclar. Țara noastră ar putea în continuare să apeleze la o soluție de „decuplare” de Bulgaria în procesul de aderare.

Este scandal uriaș pe aderarea României la spațiul Schengen! Potrivit unor surse Realitatea PLUS, se ia din nou în calcul decuplarea de Bulgaria și aderarea terestră pe cont propriu în 2025. Discuțiile pentru decuplare ar putea începe chiar din prima lună a acestui an. În plus, și data pentru aderarea aeriană este în continuare sub semnul întrebării, asta deși ne-am angajat să respectăm condiții dure impuse de Austria.

CÂND INTRĂM ÎN SCHENGEN

Aderarea aeriană și maritimă: 31 martie 2024

aderarea terestră: ?

SURSA: Realitatea PLUS

CE CONDIȚII A IMPUS AUSTRIA

1. Consolidarea securității la frontierele externe ale UE.

2. Intensificarea controalelor la granițele cu Bulgaria și Ungaria.

3. Respectarea acordului de la Dublin (acceptarea solicitanților de azil din UE care au intrat întâi într-una din țări).

4. Delegarea de consilieri austrieci care să controleze zborurile.

5. Continuarea negocierilor pentru aderarea terestră.

SURSA: acord politic