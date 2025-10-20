SINDICATELE ȘI PATRONATELE, CHEMATE URGENT DE MINISTRUL MUNCII

Întâlnire crucială astăzi la Ministerul Muncii pentru stabilirea salariului minim! Sindicatele și patronatele au fost chemate de Florin Manole pentru a vedea dacă directiva se actualizează și salariul crește. Patronatele și IMM-urile au susținut clar că vor ca venitul să înghețe, iar sindicatele cer ca directiva să fie aplicată. Și dacă se majorează, banii în plus vor fi anulați de inflația record.

Sindicatele și patronatele vor discuta cu ministrul Manole despre posibilitatea actualizării salariului minim în funcție de directiva europeană, implementată deja în țara noastră.

Aceasta prevede că salariul minim trebuie să fie raportat la 47-52% din venitul mediu brut la nivel național și ar trebui să se majoreze anul viitor, însă patronatele și IMM-urile au propus să fie înghețat, având în vedere schimbările fiscale din ultimul an.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Guvernului a transmis că premierul a spus foarte clar că în principiu salariul minim nu va crește anul viitor.

Cu toate acestea, sindicatele susțin faptul că veniturile trebuie actualizate în funcție de directiva europeană și că raportat la suma pe care oamenii o vor primi net nu va fi o creștere foarte mare.

Potrivit simulărilor, salariul minim ar putea crește de la 4.035 de lei brut, la 4.325 de lei brut, asta înseamnă 2.741 de lei net.