Slănic Moldova, fără energie electrică de peste 25 de ore

Turiștii și hotelierii reclamă pierderi și lipsă de comunicare

Alimentarea cu energie electrică este întreruptă în stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău, de sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 14:00. Până duminică, 19 octombrie, la ora 14:29, curentul nu a fost încă restabilit, situație care afectează întreaga activitate turistică din localitate.

Potrivit hotelierilor, stațiunea este plină de turiști în acest weekend, iar lipsa electricității a dus la blocarea serviciilor esențiale – de la prepararea hranei și funcționarea sistemelor de încălzire, până la plățile electronice și comunicațiile online.

„Avem turiști cazați care nu mai pot beneficia de condiții minime. Nu putem oferi apă caldă, nu putem folosi bucătăriile, iar rezervările online sunt suspendate. Este o situație gravă pentru toți operatorii din turism”, a declarat un administrator de hotel.

Reprezentanții companiei de distribuție a energiei electrice au transmis că echipele tehnice intervin pentru identificarea și remedierea defecțiunii, însă nu au oferit un termen estimativ pentru reluarea alimentării.

În lipsa curentului, unele unități de cazare au apelat la generatoare electrice pentru a-și continua activitatea, însă majoritatea hotelierilor reclamă pierderi semnificative și iau în calcul depunerea de plângeri oficiale.