SONDAJ BOMBĂ CU 10 ZILE ÎNAINTE DE ALEGERILE PREZIDENŢIALE: CIFRELE INTENȚIEI DE VOT RĂSTOARNĂ CALCULELE POLITICE – FINALA CIOLACU-CIUCĂ

Un sondaj recent realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) pentru Newsweek arată că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, au cele mai mari şanse de a intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din România. Potrivit rezultatelor sondajului, Ciolacu conduce în intenţiile de vot cu un procent de 30%, fiind urmat de Nicolae Ciucă, care ar obţine 18%.

Liderul AUR, George Simion, se află la o distanţă foarte mică de Ciucă, cu 17% din intenţiile de vot. De asemenea, alte figuri politice importante sunt prezente în clasament: Elena Lasconi, reprezentând USR, a obţinut 14%, în timp ce candidaţii independenţi Mircea Geoană şi Cristian Diaconescu au fost cotaţi cu 7% şi, respectiv, 5%.

Rezultatele detaliate ale sondajului CIRA sunt următoarele: